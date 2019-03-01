中國富豪1600萬拍下日本錦鯉　贏得「全日品評會」冠軍

據《日經中文網》1日報道，被稱作「遊動的藝術品」的日本錦鯉，其魅力正在吸引日本乃至全世界的人。在去年日本國內舉辦的拍賣會上，一名中國人更以2億300萬日圓（約合1620萬港幣）的歷史最高價拍下一條白底紅花紋的日本錦鯉。今年2月初，這條錦鯉更在「全日本綜合錦鯉品評會」獲得第一名。

日本錦鯉的出口額在5年間增長了35%。（日經中文網）

據報道，近年來，隨著每年外國參賽者的增加，日本錦鯉競拍的最終價格也在年年上漲，以幾千萬日圓的價格拍下的日本錦鯉也不少。2018年日本錦鯉的出口額是36.33億日圓（約合2.55億港幣），在過去的十年間翻了一倍。主要出口地有香港、荷蘭、德國等。對此，日本愛鱗會的會長中島正章解釋説：「吸引人的正是錦鯉身上全世界絕無僅有的花紋」。

據悉，日本錦鯉的原産地是新潟縣。江戶時代，以食用為目的飼養的鯉魚中突然出現了花紋奇怪的魚，被當做觀賞魚認真培育，經過好幾代的人工交配，幾經改良成了更加漂亮華麗的觀賞魚。

2018年11月在日本新潟線小千谷市舉辦的品評會上有來自世界的參加者。（日經中文網）

2018年11月，在新潟縣小千谷市舉辦的錦鯉品評會上，將近一半的參加者是外國人。某位來自中國的房地産公司老總説：「錦鯉優雅的泳姿讓我忘記了每天的壓力。無論看多久都不會看膩。」在亞洲各國和澳洲等地近年舉辦的品評會中，香港的某位參展者則認為，「在原産地日本獲獎的錦鯉才被承認有價值」。

不過日本國內也擔心，隨著錦鯉出口的行情變好，幼魚的價格也會隨之增長。日本愛好者可能愈來愈難參與。

（日經中文網）