【華為風波】日媒：各國圍堵因懼怕中國掌控5G國際標準

《日本經濟新聞》4日發表題為「從美國圍堵華為看國際標準之爭」的評論文章，指出排除華為等中國企業的5G設備的趨勢似乎從美國開始擴大。雖然説背後被認為存在安全保障方面的問題，但各國對於中國推進的「事實上的國際標準」戰略的警惕也是原因之一。

文章認為，各國排除華為等中國企業的5G設備，其中一個原因是懼怕中國掌控相關領域國際標準。（資料圖片）

文章指，在全球化經營中，掌握國際標準關乎生死。但是，形成標準的方法除了事實標準之外，還有「法定標準」。法定標準採取區分市場競爭和規則制定競爭、通過多邊談判和公共機構來敲定競爭規則的流程。很多專家指出，目前在世界範圍內法定標準戰略受到的支持在擴大。日本近年來的趨勢也是將重心轉向法定標準。

文章又指，由於法定標準起源於擅長討論和談判的歐洲，要通過法定標準掌握主導權，日本面臨語言和文化方面的較高阻礙。

規則制定影響顯著 失敗方將嘗苦果

規則制定的競爭從比賽開始之前已經展開。在規則制定中掌握主導權的是具備説服力、獲得他國認可的國家、企業和組織，而被打敗的一方將在比賽和市場競爭中嘗到苦果。事先能找到多少夥伴，顯著影響到勝敗。

文章還列舉了法定標準象徵的組織─國際標準化組織（ISO）為例子。從各個領域合計接近250個的「技術委員會（TC）」主席職位來看，經常是主席的出身國成為討論的主導者。在主席的出身國中，美國和歐洲佔據壓倒性多數。最近，中國可能也意識到法定標準戰略的重要性，已將主席職務增加至27人，超過了日本。

（《日本經濟新聞》）