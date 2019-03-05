【華為孟晚舟被捕】美媒：中國為報復加拿大　或重判兩加國公民

近期，針對中國指控兩名在押的加拿大人合謀竊取中國國家機密，美媒認為，這是中國對加拿大扣押華為高管孟晚舟一事的最新報復行為。

加拿大政府逮捕孟晚舟後，中加關係急速惡化。

據了解，在中國被關押的加拿大公民──康明凱（Michael John Kovrig），自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，並透過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感資訊和情報。

斯帕弗（Michael Spavor）則是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。也因此，康明凱的行為已涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，嚴重觸犯了中國法律。

對此，美媒《華爾街日報》刊文稱，中國指控兩名在押的加拿大人合謀竊取中國國家機密，使這場頗具政治意味的調查向前推進了一步。這場調查被視為中國對加拿大逮捕孟晚舟的報復。不僅如此，中國的報道還首次披露了對這兩人的調查細節，並首次將兩人的案件連繫起來。

康明凱是一名研究人員，斯帕弗是一名企業家。研究中國問題的專家和外國外交人士說，在加拿大決定允許推進對孟晚舟的引渡聽證會後，這是中方經過仔細拿捏後的一次加碼行動。若這些指控升級為正式起訴，被告人可能被重判。

華盛頓大學中國法律專家克拉克（Donald Clarke）表示，「中國很久以前就清楚地表明，康明凱和斯帕弗是人質，不是真正的犯罪嫌疑人。孟晚舟被逮捕後不久，他們就被拘留，而在加拿大宣佈將推進引渡聽證會後，中國又立即加碼，宣佈他們是間諜。」