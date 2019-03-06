美媒：全球空氣污染最嚴重10城7個在印度　中國明顯改善

綠色和平（Greenpeace）和線上空氣質量指數（AQI）監測機構Air Visual近日發布《2018年世界空氣質量報告》（World air quality report），當中將全球各主要地區和城市在PM2.5方面的年度均值排名。結果發現，世界前30個空氣污染最嚴重的城市有22個來自印度。 中國有5個城市名列世界前30個空氣污染最嚴重的城市之列。CNN報道指出，中國仍是這份報告的「亮點」（bright spot），其平均污染物濃度去年下降12%，展示出中國在改善空氣質素方面的努力。

CNN報道指，一度是世界城市污染「典型例子」的中國，成為了這份環境報告的一個「亮點」。（資料圖片）

CNN報道指，一度是世界城市污染「典型例子」的中國，成為了這份環境報告的一個「亮點」。報告指，2017年至2018年間，中國城市平均污染物濃度下降了12%。此外，首都北京在各方面對環境治理的努力下，已不再是世界污染最嚴重的100個城市。

報道稱，根據《2018年世界空氣質量報告》，新疆和田是中國污染最嚴重的城市，在世界污染最嚴重城市中排名第8。曾是中國污染最嚴重城市的保定，現在世界排名33位。

報道又指，當中國出現進步，其他鄰近國家的污染問題卻變得嚴重，包括泰國、韓國、印尼等。

《2018年世界空氣質量報告》調查了73個國家的PM2.5平均排放量，中國排名12位，在東亞地區中排行第二，僅次於蒙古國。報告稱，中國在減少PM2.5排放方面取得明顯的進步，但仍面對很大的挑戰。

報告顯示，中國污染最嚴重的城市是和田，其次是喀什，第三至十依次是邢台、石家莊、阿克蘇、邯鄲、保定、安陽、臨汾和五家渠。