中企在韓國濟州島醫院遭釘牌　控告當地政府違醫療法

據自由亞洲電台報道，綠地國際醫療中心是中國綠地集團在韓國濟州島投資的一個酒店式豪華醫療設施，去年10月獲得濟州島政府頒發特別營業執照，但是在經過了3個月的準備期之後，仍未正式開業，濟州島政府因此於5日（周二）吊銷其營業執照。 另一方面，綠地集團則將濟州島政府告上了法院。

綠地國際醫療中心因屬營利性質的醫院，引來韓國民間團體抗議。（韓聯社）

濟州島政務副道知事安東佑說：「綠地醫療中心在獲取附有附帶條件的營業執照之後，沒有為運營採取實際措施，並且還拒絕了與濟州島政府的所有協調。」

濟州島政府對綠地國際醫療中心發放的營業執照附帶一個條件：只允許診治外國患者，禁止對韓國人提供醫療服務。濟州島政府對此表示，濟州島是特別行政區，再加上綠地集團是海外投資，所以破例予以批准。

但是根據韓國醫療法，境內的醫生和醫療設施不得拒絕任何患者的診治要求，綠地集團就是根據這一法律條款將濟州島政府告上了法院，要求將診治範圍擴大為外國人和所有韓國人。對於綠地集團的要求和由此促發的爭議，濟州島政府希望通過聽證會來獲取韓國輿論的支持。

醫院屬營利性質 惹民間團體不滿

據早前報道，綠地國際醫療中心因屬營利性質，被指「可能破壞韓國人民的醫療權益」，因而引起當地民間團體抗議。來自韓國民間團體「醫療連帶」的玄貞姬指出，韓國是一個實施全民健康保險的國家，一旦批准以盈利為目的的醫院營運，有錢的患者會前往醫療服務更好的醫院，會促成更多的盈利醫院，由此導致窮人看不起病的結果。

（綜合報道）