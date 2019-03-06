NHK探討台灣外交官自殺：被假新聞逼入絕境　家屬呼籲立法應對

去年9月，時任台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠在官邸自殺身亡，當時正值大阪風災，網絡上流傳中國駐大阪總領事館人員安排中國遊客離開機場的消息，令台灣駐大阪辦事處飽受批評救援不力。 但事後網絡的消息被證實是假新聞，日本放送協會（NHK）訪問了3位當時有份在網上發文、討論或批評的台灣旅客、網友及電視台名嘴，了解他們當時和事發後的想法。日本放送協會又公開蘇啟誠家屬的聲明書，家屬呼籲台灣及日本當局要在制度上或法律上思考如何相對假新聞的流窜。

台灣原駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月14日清晨在官邸自殺身亡。（資料圖片）

台灣原駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月14日清晨在官邸自殺身亡，引起社會極大震撼。因為當時正值大阪受風災影響，台灣駐大阪辦事處被指救助台灣遊客不力，同時亦有內地媒體報道，大陸方面派車到機場接走中國人，事後雖被揭發是假新聞，但令當時的台灣駐大阪辦事處飽受網絡批評，蘇啟誠疑最終因不堪多方壓力而選擇輕生。

回顧當時的假新聞，在2018年9月4日大阪受颱風吹襲過後，關西機場慘成孤島，航班不能升降、連接市區的橋樑被颱風損毀而要暫時封閉，數千名旅客滯留。翌日內地最先在微博有網友貼文，引述被困於大阪機場的朋友指，中國駐大阪總領事館人員第一時間安排十多輛專車接送他們離開；又有報道指當時有台灣人詢問可否上車，工作人員就回應指：「是中國人就可以上車。」

另一方面，在台灣人常用的網站PTT，亦有自稱身在日本的網友致電台灣駐大阪辦事處求助，但對方反應冷淡。事件引起廣泛的熱議，台灣的網民一片謾罵聲，名嘴、政黨議員紛紛「抽水」，要求追究失職官員。

但事實是，當日根本沒有中國駐大阪總領事館人員安排的專車前往機場。所有接載旅客離開的汽車均由關西機場當局安排，而在大阪的台灣事務所正處理來自台灣旅客的各類詢問，蘇啟誠也忙着在安排旅客們的住宿、機票等事宜，又要回應過千宗的抗議電話、電郵，最終壓力爆煲。

大阪風災過後，大批遊客被困關西機場，最後由機場安排巴士接載遊客離開。（資料圖片）

台灣名嘴成散播假新聞幫兇

事隔半年，日本放送協會（NHK）製作特輯，探討蘇啟誠的自殺原因。記者分別採訪了當時受困機場的旅客、曾在網上發文批評駐大阪辦事處的台灣網友，以及電視節目中作出評論的台灣名嘴，了解他們當時的想法。

其中一對台灣母女表示，當時受困機場，從其他大陸遊客口中得知「中國駐大阪總領事館派車來接走中國人」的消息，上了接駁巴士後，在網絡上的社交媒體發文指：「中國大使館救助了大家」。但當事件被揭發是假新聞，母女二人才承認當時未能分辨專車是否真的由中國領事館人員安排。

另一位當時在版上貼文的台灣網友，匿名接受了NHK的訪談，解釋當時的行為：「身邊有7，8個朋友正好都在聊這件事，所以我就信以為真。與大陸有關的話題，我沒辦法默不吭聲。」

記者出身，時政節目名嘴黃暐瀚亦曾在電視上批評駐日單位，他承認是未確認真偽就在節目討論：「如果電視或報紙晚個半天一天才進行報道的話，收視率或收益就會降低。」黃暐瀚事後在網絡上道歉。

台灣考慮修例應對假新聞陷兩難

NHK亦取得了蘇啟誠家屬的聲明，指家屬沒能力調查蘇啟誠死因的真相，歷史會對他的犠牲作公平判斷。又希望台灣及日本當局思考在制度上或法律上如何相對假新聞的流窜，同時呼籲媒體、網民等在未查明真相之前，勿傳播假新聞。

NHK記者又提到，目前台灣方面正在審議對於強化規範散佈假消息的法律修正案。惡意散播假消息，造成他人損失的情況，將處以高額罰金或三年以下之有期徒刑。如因此造成他人死亡者，最高可處以無期徒刑。但社會上也有意見認為由政府來定義「惡意」有其危險性，將危害到言論自由。相較於中國箝制言論自由，台灣要如何維護一直以來所強調的言論自由，同時又對不實消息進行規範一事，正面臨兩難的問題。

（日本放送協會／管碧玲辦公室）