華為展開反擊戰　外媒：管理層有缺陷或阻礙長遠發展

近期華為準備起訴美國政府且在歐盟總部布魯塞爾設立網絡安全透明中心，外媒指出華為趁美國圍堵華為陣線崩潰之際展開反攻，但華為高層人員的組成存在缺陷，或阻礙其長遠發展。

5日華為在布魯塞爾正式揭幕「華為歐洲網絡安全透明中心」，客戶可以直接接觸到所有產品的原始碼，華為副董事長胡厚崑表示，解決網絡安全問題的正確方式應始於相互理解，是設立安全透明中心的目的。（路透社）

韓國news 1網站指出，以美國為首的反華為戰線實際上正在崩潰，華為由此獲得信心展開反擊戰。

法新社報道稱，中國科技巨頭華為在歐盟總部布魯塞爾為一個華為網絡安全中心開門舉行儀式，試圖打消歐盟對華為網絡安全以及間諜指控的擔憂，打破歐盟對其封鎖，並加強與華為的合作。報道指出，華為此前已經在英國倫敦以及德國波恩開啟了兩家相同的華為網絡安全中心，上述兩個中心分別由華為與所在國的政府共同經營。

德國《商報》稱，作為國際化的通信設備廠商，華為營業額的一半均來自海外市場。但是，華為董事會以及監事會成員卻全部來自中國。面對其涉足的170多個國家的市場，華為的管理層缺乏必要的敏感。

報道稱，針對美國對華為幾個月以來不間斷的間諜指控，華為雖然一直回擊稱美國指控毫無證據，但卻未能贏回良好形像。這說明僅著眼於單純技術層面上的解決方案是不夠的，華為必須對政治層面上的擔憂抱以更多的關切。華為只有打消了外界的安全疑慮，才能確保長遠的成功。