中國外交官涉嫌要求俄媒刪除唱衰中國文章　遭批干涉新聞自由

據美國媒體美國之音報道，俄羅斯媒體《獨立報》指控中國駐當地的外交官干預新聞自由，向一名記者作出威脅，要求她刪除一篇指中國經濟放緩的文章，否則會將其列入黑名單，禁止進入中國。 事件引起《獨立報》不滿，批評中方無視俄羅斯法律，又指事件反映部份中國官員沒有將俄羅斯視為平等伙伴，反而可以吆喝驅趕俄羅斯人。

俄羅斯媒體《獨立報》指控中國駐當地的外交官干預新聞自由。（網上圖片）

事件起源於2月28日，《獨立報》曾發表了一篇題為「中國將把經濟危機傳染給俄羅斯」的文章，探討中國經濟所遇到的問題，以及將對俄羅斯產生哪些影響。文章中，記者引述了官方和國際評級機構的統計數字分析指，中國面臨嚴重的各級債務，經濟放緩等危機，而這種危機可能會影響俄羅斯的經濟。

文章發表後立刻引起中方不滿。中國駐俄羅斯大使館一名姓苟的新聞參贊向作者發信，要求撤下這篇報道。其信件被《獨立報》公開，信件中質疑作者指控中國經濟放緩是明顯撒謊，又指單一個廣東省的經濟規模就遠超俄羅斯全國，否認中國社會內有不滿。最後，信中亦嚴肅要求作者刪除文章，否則就會被列入黑名單，永遠禁止入境中國。

俄媒：中國官員做法觸犯了俄羅斯刑法

《獨立報》主編形容信件內容令人震驚，外交官的態度橫蠻無禮，在信件中直接用「你」，而不是禮貌的「您」去稱呼女記者。《獨立報》周二（3月5日）發表文章公開事件，又評論指事件反映並非所有中國官員都尊重俄羅斯法律，並將俄羅斯視為平等伙伴。在中國官員中，有些人認為他們可以吆喝驅趕俄羅斯人，威脅俄羅斯人並公開不尊重俄羅斯法律。

根據俄羅斯法律，干擾媒體工作或對編輯部施壓是一種刑事犯罪。《獨立報》稱中國官員的做法觸犯了俄羅斯刑法，當事人將面臨被判刑兩年，或是支付巨額罰款的風險。

（美國之音）