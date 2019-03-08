D&G兩名創始人跌出福布斯億萬富豪榜　外媒：辱華事件造成損失

據BBC報道，去年陷入辱華風波的意大利奢侈品牌D&G的兩名創始人多梅尼科·多爾切（Domenico Dolce）與史蒂法諾·加巴納（Stefano Gabbana）雙雙跌出2019福布斯億萬富翁榜。

意大利奢侈品牌D&G去年陷入辱華風波，兩名創始人其後進行道歉，但不為中國網民接受。（視頻截圖）

福布斯官方網站上談及D&G辱華風波指，「在任何消費類別中，侵犯消費者信任的代價都比不上奢侈品行業，奢侈品品牌的高價值主要在於其聲譽。」、「如果一個品牌玷污了這種聲譽，它就有失去『奢華』的真正危險。」

另據《洛杉磯時報》報道，事件對D&G造成不小損失。一間英國品牌評估機構品牌金融諮詢公司將把D&G的品牌價值從目前的9.37億美元下調了20%。