D&G兩名創始人跌出福布斯億萬富豪榜　外媒：辱華事件造成損失

撰文：張心怡
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據BBC報道，去年陷入辱華風波的意大利奢侈品牌D&G的兩名創始人多梅尼科·多爾切（Domenico Dolce）與史蒂法諾·加巴納（Stefano Gabbana）雙雙跌出2019福布斯億萬富翁榜。
意大利奢侈品牌D&G去年陷入辱華風波，兩名創始人其後進行道歉，但不為中國網民接受。（視頻截圖）
福布斯官方網站上談及D&G辱華風波指，「在任何消費類別中，侵犯消費者信任的代價都比不上奢侈品行業，奢侈品品牌的高價值主要在於其聲譽。」、「如果一個品牌玷污了這種聲譽，它就有失去『奢華』的真正危險。」
另據《洛杉磯時報》報道，事件對D&G造成不小損失。一間英國品牌評估機構品牌金融諮詢公司將把D&G的品牌價值從目前的9.37億美元下調了20%。
D&G去年推出「起筷吃飯」的宣傳片被質疑辱華引來眾怒，令該品牌的上海大秀取消。（視覺中國）
去年11月，D&G為宣傳在上海的大秀，推出一系列「起筷吃飯」的宣傳片。片子，女模特以忸怩的姿態，用筷子進食傳統意大利美食。該系列宣傳片被質疑是抹黑華人形象、侮辱華人文化。其後，史蒂法諾·加巴納的辱華言論被網友曝光。
中國明星紛紛拒絕參加D&G大秀，中國網民和媒體強烈呼籲抵制D&G。D&G不僅取消秀場，該品牌也被國內電商全線下架。