新加坡將向美國購F-35戰機　美媒：向中國發出強烈信號

據新加坡媒體《聯合早報》報道，新加坡國防部長黃永宏1日表示，新加坡將購買四架美國F-35戰鬥機，未來還可能追加八架，並稱購買意願已經獲得美國行政部門和國防部的同意。特朗普（Donald Trump）2月寫信給新加坡總理李顯龍，對此決定表示歡迎。 美國有線電視新聞網（CNN）對此評論稱，新加坡此舉是在「向中國傳遞強烈的信號」。而內地軍事評論家認為，新加坡在安全防務問題上依靠美國的態度沒有任何改變和調整。

黃永宏表示，一架F-35戰機的售價將介於9000萬至1.15億美元之間。（資料圖片/美國空軍Cynthia Griggs攝）

「新加坡購F-35令北京不安」

CNN國際版網站總編輯蘭登（Brad Lendon）撰文分析稱，如果計劃順利執行，新加坡將成為繼澳洲、日本、韓國後，美國在太平洋地區第四個擁有F-35的盟友，此舉可能會讓「北京感到不安」。

文章又引用美國智庫蘭德公司高級防務分析師希思（Timothy Heath）的觀點稱，「北京應該從這一事件中看到，亞太地區對美國的需求依舊強勁。」他以南海和東海為例，稱部署F-35的軍隊聯合起來，增加了這些國家在必要時聯合作戰的可能性。

內地軍事評論家也指出，選購F-35表明新加坡在安全防務問題上延續了以往做法：依靠美國的態度並沒有任何改變和調整。

澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）防務分析師雷頓（Peter Layton）則認為，新加坡購買購F-35，可能促使中國思考如何改善其在南海的防空網絡，及如何在艦艇上偵測及瞄準F-35這種隱形戰機。

新加坡在經濟上與中國聯繫緊密。（資料圖片/CGTN）

「新加坡謹慎發送信號」

CNN文章又指出，儘管新加坡採購F-35戰機是向中國發出「強烈的信號」，分析人士卻一致認為，新加坡正謹慎地發送這些信號。

黃永宏在宣布購買計劃時沒有提及中國，他只表示這些戰機「將極大提高（空軍）維護新加坡主權和安全的能力」。分析稱，儘管新加坡與美國關係良好，但由於國家本身體量小並且在經濟上與中國聯繫緊密，新加坡通常不願意在挑戰中國的問題上發揮領導作用。

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處長舒斯特（Carl Schuster）認為，新加坡不想激怒中國，而傾向於悄悄行事，「新加坡認為自己扮演的角色是區域安全與穩定的促進者，而非針對任何特定國家的聯盟的成員。」

（CNN/聯合早報）