【華為風波】日本最高學府東京大學表態：考慮停止接受華為捐助

日本最高學府─東京大學，日前接受調查訪問時表示，學校將考慮是否繼續接受來自中國華為公司的捐款。 這番發言，不僅讓東京大學成為首個針對華為援助計劃，提出異議的日本大學，也引起日本學界熱議。

日本東京大學率先表態，考慮停止接受華為援助。

長期以來，華為都有對全球的大學以及研究學者，提供資金、物質等援助。而受到美國政府對華為的指控後，美國和英國部分大學已經開始慎重考慮是否繼續接受華為的捐款，但東京大學是日本國內首家對華為援助做出表態的學校。

據日媒提供的調查資料顯示，日本國內有22所大學接受華為援助，並進行了調查，其中19所大學有給出回應。像是東京工業大學、慶應義塾大學等學校，都是表態支持與華為展開聯合研究。

至於築波大學、東京醫科齒科大學、名古屋大學、豐橋技術科學大學、神戶大學、廣島大學、九州大學、熊本大學、奈良先端科學技術大學院大學、自然科學研究機構，以及高能加速器研究機構，都明確回答未接受來自華為的捐款。

但也有學校是不做出任何回應，比方，北海道大學、東北大學、東京工業大學、京都大學、大阪大學、慶應義塾大學以及早稻田大學，皆迴避透露關於個別合作公司的相關資訊。

（日本東洋經濟網）