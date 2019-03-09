【學術造假】法新社：李源潮、陳全國等6名黨政高官論文涉抄襲　

中國近月接連被揭發有學術造假問題，法國傳媒《法新社》近日報道，經調查後發現甚至連中共黨政高層亦涉嫌學術抄襲，當中包括有國家前副主席李源潮、現任新疆黨委書記陳全國等。其他人則分別為現任最高法院一名副院長，一名前副審計長、一名前公安局長，以及上月底剛去職的國家知識產權局直屬機關黨委書記肖興威。

報道指，《法新社》安排專業人士審讀在中國最大期刊論文資料庫「中國知識資源總庫（知網）」中，所找到的12篇中共官員博士及碩士論文，並經專門查找抄襲的軟件檢查後，共發現其中6篇論文涉嫌學術抄襲。

陳全國被指其博士論文涉嫌學術抄襲。（路透社）

其中2004年畢業於湖北的武漢理工大學的陳全國，其博士論文題目為「中部地區人力資本積累與經濟發展相關性研究」。報道指，論文中有50多個段落引用他人文章時未有標明出處，大多是源自一篇題為「人力資本及其在經濟增長中的貢獻－對廣東省的實證研究」的論文，其是現職中山大學管理學院副教授朱翊敏於2002年在暨南大學發表。

報道又提到，陳全國的論文中，導語部分大量篇幅是幾乎原文照抄另一篇2002年的中國社科院論文「人力資本的經濟學分析」，原作者是北京理工大學副教授莫志宏。不論是武漢理工大學或莫志宏，均拒絕回應《法新社》的查詢，負責人事升遷及對違規者處罰的中組部亦拒絕置評。

國家前副主席李源潮被指其中央黨校博士論士涉嫌學術抄襲。（視覺中國）

至於李源潮的部分，報道指其在1998年的中央黨校博士論士「社會主義文化藝術生產的一些問題」中，有20個段落與1991年的一篇「社會主義社會人民群眾精神文化需求」論文完全一樣，後者的作者是張民更（音譯）。

報道特別提到一點，涉事6人在獲得學位時皆有兼職政府工作，或因此各間高校難以就學術抄襲問題作出處理。報道更引述不具名的中國人民大學學者認為，中共官員是從與他們有關係，且能因其官職而得到好處的學術機構獲得學位。

（法新社）