【2019兩會】美媒：摒棄不自然的黑　習近平灰白髮形象引發熱議　

全國兩會引發各國媒體關注。據美媒《紐約時報》報道，國家主席習近平有一個「試圖改變現狀的最新嘗試，也許是他迄今為止最大膽的舉動之一」，就是任由略微灰白的頭髮呈現眼前，未有加上任何掩飾。 報道認為，習近平正要為自己塑造一個和藹可親的領導人形象，「這是他嘗試掩飾自己強硬政策的努力之一」。

報道指出，中共領導人數十年來都有一個「傳統」，就是讓頭髮保持「不自然地黑」，「滿頭黑髮既象徵着團結，也給共產黨披上了一層看似年輕的外衣」。報道又提到，習近平素有用服裝來強調「普通人」形象的歷史，故媒體能常常拍攝到其在國內，身穿深藍色拉鏈外套的樣子，象徵着在反腐運動中的樸素形象。

報道指習近平素有用服裝來強調「普通人」形象的歷史，故媒體能常常拍攝到其在國內，身穿深藍色拉鏈外套的樣子。（微博）

報道引述哈佛大學研究中國歷史和政治的學者朱利安．格維茨（Julian Gewirtz）認為，習近平如今已非古板的幹部形象，「那種必須嚴格按照正確的模具染色、熨平的樣子」。習近平花白的頭髮進一步強化其樸素形象，希望能成為一般人眼中「慈父」，並符合廣為人知的綽號「習大大」，「這是一種讓人更能產生共鳴、在美學上不那麼官員化的中共形象。」

全國兩會的其中一個焦點，是習近平的頭髮花白。（中新社）

報道指，原本在中國頭髮花白並非大事，中共已故領導人毛澤東及其後的鄧小平，晚年都是兩鬢斑白示人。但後來中共推行「集體領導」，權力被分散，「無可挑剔的黑髮跟鐮刀鎚子一樣成為了共產黨制服的一部分」。以致在2015年被判刑的前中央政治局常委周永康，其在法庭宣判前認罪的畫面，「曾經的烏髮在監禁期間變成了一頭白髮」。

2012年11月的中共十八大，胡錦濤及江澤民的頭髮顯然有染色過。（中新社）

滿頭盡白的周永康在法庭宣判前認罪。（中新社）

上海社會科學院的社會學家張潔海認為，過去中共官員染髮是為了隱瞞健康狀況，同時給人一個年輕印象，但現在不但中共官員的平均年紀較從前年輕，社會亦跟隨變得更開放，「領導人不再需要掩蓋自己的白髮，是更自然的事情了。」更甚者，習近平的白髮形象正得到效仿，報道指中共中央政治局的25名成員中，至少已有7人有白髮，包括國務院副總理劉鶴及外交部長王毅。

（紐約時報）