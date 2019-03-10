【中美貿易戰】俄媒：中國需和平穩定周邊環境　努力斡旋印巴衝突

印度和巴基斯坦上月在喀什米爾（Kashmir）地區發生武裝衝突以來，局勢持續緊張。期間中國努力斡旋，在降低緊張度方面扮演建設性角色。 有俄媒指出，在與美國的貿易戰持續下，中國需要一個和平與穩定的周邊環境，軍事衝突是中國最不願看到的。

俄媒報道指，中國努力斡旋印巴衝突，因貿易戰下需要和平穩定周邊環境。（資料圖片）

3月3日，中國外交部副部長孔鉉佑應伊斯蘭堡方面的邀請，出訪巴基斯坦為印巴衝突斡旋。《俄通社》報道引述莫斯科大學專家鮑里斯·沃爾洪斯基表示，印巴衝突升級對巴基斯坦和中國來說都不利，因中巴經濟走廊從衝突地區通過。在此方面，巴基斯坦政府和軍方領導人是一致的，都認為該地區的不穩定正破壞大型經濟項目；也正因為如此，中國呼籲巴基斯坦和印度保持克制。

他認為，印度同樣不希望衝突進一步升級。印度國內存在嚴重問題，很快就要舉行議會選舉。政府在事件處理方面表現出強硬，但把事情演變成大規模衝突，也不符合印度的利益。

專家：有理由相信對話正在不同層面進行

鮑里斯·沃爾洪斯基又道，印巴衝突期間，中、俄、印三國外長正在北京舉行會晤。「三位部長都以謹慎和和平的口吻來評價這些事件。因此，有理由相信，對話正在不同層面進行，中、俄、印機制將是歐亞空間的『壓艙石』。」

報道認為，北京表現出對印巴關係激化的嚴重關切。在與美國貿易戰持續狀態下，中國需要一個和平與穩定的周邊環境。而軍事衝突，是中國最不願看到的事情。