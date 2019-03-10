【華為孟晚舟被捕】法媒：中國顯露野心　對「夾心」歐洲分而治之

中美貿易磋商尚未有結果，法國《世界報》（Le Monde）就此發表題為〈中國顯露其野心〉（La Chine affiche ses ambitions）的社評，提及孟晚舟被捕事件以及封殺華為兩事，指中國最近改變其一貫論調，愈來愈在國際舞台表現強硬一面，緊張局面表露無遺。 社評認為，歐洲夾在中美之間，對中國議題卻缺乏統一立場和政策，而北京亦確實能利用成員國之間的分歧，促進自身利益。

2019年3月6日，華為入稟美國法院，控告美國政府，指華府通過限制該公司在當地做生意的法案屬違憲。（路透社）

社評指北京的態度轉變，部份為回應美國日益俱增的敵意，例如去年10月4日，美國副總統彭斯發表演說，指控北京干預美國內政以及違反人權，言辭之強烈致令個別專家視之為「新冷戰」之始。

美國號召歐洲盟友排斥華為

正當中美正就貿易摩擦艱苦磋商，華府抨擊中國電訊業龍頭華為從事間諜活動，不但號召歐洲盟友於5G建設排斥華為，更向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟。

就封殺華為一事，北京則指責美國國會同時充當「法官、陪審團和執法者」，華為亦循司法途徑控告美國政府。中國更先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），指控兩人從事間諜活動，此舉被視為對加拿大的報復手段。

2018年12月1日，加拿大當局應美國要求，在溫哥華國際機場拘捕華為副董事長孟晚舟，一石激起千層浪。（路透社）

社評：歐洲成為中國野心的目標

社評認為歐洲夾在「錘子」和「鐵砧」之間，自身亦成為中國野心的目標。去年中國在歐盟投資減少，除了由於北京致力阻止資本外流，同時亦因為布魯塞爾希望保護其戰略產業，《世界報》更指歐洲大國如德國終於意識到箇中危險。

社評稱歐盟尚有待制定對華統一政策，連結產業及安全利益。然而特朗普政府的單邊主義阻礙美歐聯手應對中國，而歐盟成員國對華為的態度亦不一致。《世界報》指中國便藉此分而治之，例如意大利正準備與中國簽訂諒解備忘錄，即將成為首個參與「一帶一路」倡議的G7國家，令華府及布魯塞爾不悅。