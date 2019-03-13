馬克龍訪非：中國經濟滲透威脅主權　吉布提官員：法國人沒有錢

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（12日）抵達位於東非的法國前殖民地吉布提，與吉布提總統蓋萊（Ismail Omar Guelleh）會晤。 據路透社報道，針對中國在吉布提建立了軍事基地，並投資數十億美元進行基礎設施建設。馬克龍當天警告稱，中國日益增強的經濟影響力可能對非洲國家的主權構成威脅。

法國總統馬克龍12日會見吉布提總統蓋萊。（視覺中國）

馬克龍：向中國貸款有危險

報道稱，馬克龍對蓋萊表示，中國貸款附帶的條件長遠來看有危險。「中國是一個世界大國，近年來在許多國家擴大了自己的影響力，特別是在非洲國家。短期來看可能有好處，但從中期到長期來看往往有害。」馬克龍還說，「我不希望新一代的國際投資侵犯我們歷史上的合作夥伴的主權或是削弱他們的經濟。」

據悉，與馬克龍提到的「新一代國際投資」對應的是，中國政府去年9月在中非合作論壇承諾會向非洲提供600億美元援助。但中國強調此舉是幫助非洲發展，而不是讓非洲債台高築。

馬克龍訪問吉布提期間視察法國軍事基地，與士兵交談。（視覺中國）

法國被指在吉布提無競爭力

而與中國大舉投資吉布提相反，儘管吉布提具有重要戰略價值，但多年來法國領袖一直罕有到訪，馬克龍只是20年來第二位訪問當地的法國領導人。

蓋萊2015年曾批評法國離棄吉布提，多年來極少投資。馬克龍則表示，法國企業準備長期投資吉布提，但卻需要一個更好的商業環境。但報道稱此次訪問期間，兩國也沒有簽署任何商業協議。

吉布提一位官員則認為政府只是「公事公辦」。「中國在這裡投資，而法國卻沒有競爭力。法國人來晚了，非常晚，而且他們沒有錢。」

據了解，中國國有銀行為非洲各地的基礎設施建設熱潮提供資金。許多非洲領導人讚揚中國願意投資急需資金的項目，幫助非洲經濟。但有西方國家憂慮，這些貸款可能讓窮國陷入債務困境，不得不交出戰略資產控制權。

（路透社/美國之音）