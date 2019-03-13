中歐經貿關係緊張　美媒：中國經濟影響力令歐洲四分五裂

近日意大利傳出會參與中國的「一帶一路」倡議，引起歐盟關注；另一方歐盟委員會公布「10點計劃」，敦促歐盟領袖支持遏制中國國有企業。 中歐的經貿關出現變化，有歐洲議會的代員成員就表示，中國經濟影響力令歐洲國家各自為敵。

歐洲各國對中國在歐洲經濟投資活動立場出現分歧。（VCG）

意大利政府高層近日放風指有意與中國簽訂協議支持「一帶一路」倡議，有望成為首個參與的G7國家。消息傳出之後引起歐盟關注和憂慮，認為意大利簽署有關協議會影響歐洲人團結。

另一方歐盟委員會（European Commission）周二 （12日） 公布一項「10點計劃」，希望更平衡跟中國的經貿關係，並敦促歐盟領袖支持遏制中國國有企業，以及加強防範網路安全威脅。