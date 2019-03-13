中歐經貿關係緊張　美媒：中國經濟影響力令歐洲四分五裂

撰文：江川
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近日意大利傳出會參與中國的「一帶一路」倡議，引起歐盟關注；另一方歐盟委員會公布「10點計劃」，敦促歐盟領袖支持遏制中國國有企業。
中歐的經貿關出現變化，有歐洲議會的代員成員就表示，中國經濟影響力令歐洲國家各自為敵。
歐洲各國對中國在歐洲經濟投資活動立場出現分歧。（VCG）
意大利政府高層近日放風指有意與中國簽訂協議支持「一帶一路」倡議，有望成為首個參與的G7國家。消息傳出之後引起歐盟關注和憂慮，認為意大利簽署有關協議會影響歐洲人團結。
另一方歐盟委員會（European Commission）周二 （12日） 公布一項「10點計劃」，希望更平衡跟中國的經貿關係，並敦促歐盟領袖支持遏制中國國有企業，以及加強防範網路安全威脅。
歐洲議會荷蘭成員沙克指中國讓歐洲國家各自為敵。（網上圖片）
美國政治媒體《政客》發文援引歐洲議會荷蘭成員沙克（Marietje Schaake）的意見，沙克認為「由於缺乏歐洲戰略，中國已經成功在各個歐洲國家的首都中佔據了一席之地」。她又補充說：「中國擅長讓歐洲國家各自為敵，中國在希臘港口的投資就令歐盟對中國的人權事務立場不一。」沙克表示歐盟的分歧需要結束。
文中又提到中國在歐洲的商業影響力是整個歐洲大陸的關鍵政治分界線，部分歐洲國家如德國對中國投資和企業存有戒心，視之為經濟競爭對手，但一些南歐國家就指責德國虛偽，認為「一帶一路」計劃對德國部份的港口都有顯著的利益。