【減價失效】美媒：中國人對iPhone興趣大減　百度搜索量連月暴跌

據美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC）12日（周二）報道，市場研究機構Longbow Research發布的最新報告稱，隨著越來越少中國消費者在百度上搜索蘋果iPhone手機，顯示中國人對iPhone手機的興趣正在減弱。 分析更認為，即使iPhone手機減價，亦無法挽回人氣。

Longbow Research在報告中表示，百度上iPhone手機的搜索量反映了iPhone手機在中國的需求。（網頁截圖）

Longbow Research在報告中表示，百度上iPhone手機的搜索量在2月份下降了48%，略低於1月份的50%。這已經是連續第五個月下降。即便在中國零售商大幅下調iPhone手機的價格之後，搜索量低迷的趨勢依然存在。

Longbow Research分析師哈里森（Shawn Harrison）在報告中稱：「多次下調iPhone價格並未阻止中國iPhone搜索下降趨勢，2月份供應商的銷售表現依然很糟糕。」

據該公司稱，百度上iPhone手機的搜索量反映了iPhone手機在中國的需求。報告指出，這些數據與iPhone手機過去四年在華銷售的同比變化大致吻合，關聯性（Correlation）高達74%；而搜索量與iPhone手機在中國的出貨量也息息相關，關聯性（Correlation）高達82%。

該公司又稱，iPhone手機2月在中國的銷量同比下降5%，比1月下降30%以上。

iPhone手機今年在內地已3度減價

據早前報道，內地的電子商務平台蘇寧易購及蘇寧易購天貓旗艦店，本月5日起將iPhone XS售價調低，iPhone XS 64G、256G的售價，較蘋果官網便宜1400元（人民幣，下同），分別售7299元及8699元，這是iPhone手機今年在內地第三次減價。

（綜合報道）