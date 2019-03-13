【陰謀論？】中國停飛波音　CNBC主持人刻意與中美貿易戰掛鉤

3月10日，埃塞俄比亞航空公司波音737MAX-8型客機墜毀後，就在事故發生後的第二天，中國民航局立即發出通知宣布從3月11日暫停使用96架737- Max 8飛機，是首個對737MAX-8飛機下達「禁飛令」的國家。 中國此舉在美國引起了一些媒體的炒作，CNBC的主持人在節目中刻意將中國停飛波音與中美貿易戰掛鉤。

美國CNBC在電視節目中，將中國停飛波音舉動與中美貿易戰掛鉤。（截取視頻）

美國知名媒體CNBC新聞網的幾名主播和評論員，在最新的節目刻意的將中國停飛波音737MAX-8機型的事情與中美貿易摩擦掛鉤。

透過視頻可以發現，主持人向連線記者反復提問，「中國停飛波音737-8是否和貿易有關？」儘管CNBC在前方的一位華裔面孔的記者一再強調，「我沒有聽到過任何消息，沒有聽說停飛和貿易摩擦有直接關係。」

美國主持人在節目中不斷的暗示，中國禁飛波音，都會讓人聯想中美貿易戰。（截取視頻）

不過，主持人仍表示懷疑，「我並不是說這是個錯誤的決定，我只是說通常應該由飛機原產國（美國）來做出停飛的決定，但中國顯然在美國之前做出了決定。」因此，主持人認為，這難免不會讓人聯想和貿易戰有關。

據了解，這檔節目播出以後，立即被傳遍內地，並引起眾多網民憤怒。

自中國民航局宣布暫停使用波音737MAX-8飛機後，英法德也加入了禁飛737MAX-8的行列。據不完全統計，全球目前共有43國家宣布禁飛波音737MAX-8飛機，其中包括中國，英國、法國、德國、愛爾蘭、阿曼、奧地利、土耳其、荷蘭、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、印尼等。香港民航處宣布，由今日（13日）傍晚6時起，暫時禁止所有波音B737 MAX型號飛機進出或飛越香港，直到另行通知。