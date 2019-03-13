【華為風波】任正非：美對待華為手段會嚇跑投資者　自毀國際聲譽

華為創辦人兼行政總裁任正非13日（周三）在深圳接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。他表示華為遭到美國針對和不公平對待，美國對待華為的手段會嚇跑投資者，更自毀國際聲譽。 任正非否認華為受到中國政府操縱，更表示他寧願讓華為結業，也不願讓北京透過華為的設備搜集情報。

任正非接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，美國總統特朗普對付華為的策略完全錯誤。（資料圖片）

任正非稱讚美國經濟是促進創新的動力，但強調華為遭到美國不公平對待，因此決定透過法律手段表達訴求。任正非說：「我們選擇在此刻發聲，因為美國政府認為我們對國家安全是種威脅。但是他們必須拿出證據，世界上每個人都在談網絡安全，他們卻單獨針對華為。愛立信呢？思科呢？他們就沒有網絡安全問題嗎？」

任正非又稱讚美國總統特朗普是位出色的領導人，但呼籲他重新思考針對外國政府及企業的策略。他說：「他的策略完全錯誤，如果他今日恐嚇一個國家，明日威脅一家企業或胡亂逮捕一個人，那麼沒有人敢在美國投資了。」

他還說：「特朗普的想法應該更開放，接納各種投資。如果他能對世界更包容，那麼在美國的投資足可確保下一個世紀的繁榮。」

任正非接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，華為遭到美國針對和不公平對待，美國對待華為的手段會嚇跑投資者，更自毀國際聲譽。（資料圖片）

對於美國試圖說服其盟友如德國及英國等國家抵制華為，任正非則表示，這對華為來說不大重要，如果這些國家不買華為的設備，華為就將設備賣給其他國家。

據早前報道，美國政府以安全為由禁用華為設備，並施壓德國等盟國跟進抵制。加拿大應美國司法互助要求，在去年12月1日逮捕華為副董事長孟晚舟。華為在本月6日在美國控告美國政府，稱美國政府禁止聯邦機構採購華為設備是違憲。

（綜合報道）