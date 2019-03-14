中國空軍疑有新機型曝光　高新-11電子戰機可干擾敵方雷達及通訊

中國的新型戰機疑似曝光！外媒指央視近日播出的畫面中，有一架新型的高新-11電子戰機，並相信已經服役。 這款戰機估計可以干擾敵方雷達及破壞敵方的通信渠道，預計會增強中國的電子戰能力，

英國傳媒是中國空有新的機型曝光。(網上圖片)

據英國《簡氏防務周刊》3月11日報道稱，中國央視近日曝光畫面顯示，運-9系列一款具有電子對抗能力（ECM）的新型戰機配有中國解放軍空軍的塗裝，表明該機型目前已經服役。報道指，新型戰機的機型是運-9G/高新-11電子戰機，但消息並未得到官方證實。

運-9由陜西飛機工業公司研製，搭載有4台螺旋槳引擎。外媒認為，這款新型戰機的特徵是機頭下返、機身左右側機翼前後均配備了外形獨特的整流罩，可用於容納電子干擾組件的天線。

新型戰機採用運-9/運-8的機身作為搭載平台，但與這些軍機的不同之處在於，其干擾組件是整個平台不可分割的一部分，而且天線陣列更大，功率輸出也可能更高。報道指出，從公開渠道幾乎無法獲知新型戰機所安裝電子干擾組件的性能，但估計包括干擾敵方雷達，以及破壞包括戰術數據鏈在內的通信渠道。

央視網指出，在實際應中高新-11負責對敵方縱深地區進行電子偵察，同時配合突擊群實施電子壓制，干擾、癱瘓敵方的空防系統，有傳在之前的一次沙漠體系對抗訓練中，高新-11就疑似首次參演，配合殲-20隱身戰機進行壓制假想敵的防空據點。內地媒體形容新機型是中國空軍最低調的殺手鐧。

（綜合報道）