日媒：中美人工智能技術差距不大　AI武器或致更易觸發戰爭

日本《朝日新聞》今天（14日）報道稱，中美俄等國家都在積極研發搭載人工智能（AI）、不需人為操作就可攻擊目標的殺傷性武器，但日本政府並不打算涉足相關研究領域，反而呼籲各國對此類武器制定國際規範。 報道分析指，未來一旦發起戰爭方可以零傷亡，戰爭就更容易被啟動。一款被賦予自動殺人程式的武器一旦出錯或落入恐怖分子之手，後果不堪設想。

俄羅斯製造的URAN-9戰鬥機器人屬於半自主武器，已在敘利亞戰場上進行實戰試驗。（俄羅斯衛星通訊社）

報道指出，不需要人操作就能捕獲、攻擊目標的AI武器被稱為致死自主型武器（Lethal Autonomous Weapons Systems，簡稱LAWS）。雖然LAWS尚未進入實用階段，但中美俄等國家都在積極進行研發。有人權團體批判這種武器是「殺人機器」，要求禁止開發。

日本政府內部經討論認為，依靠AI來判斷是否攻擊的武器非常可怕，人為操作在武器攻擊過程中不可或缺。日本外相河野太郎1月28日在國會演講時提到，繼火藥和核武器後，人工智能將再一次從根本上改變戰爭。

雖然日本政府不打算涉足相關研究領域，但會研究人工智能和無人裝備在軍事領域的運用。由於拉丁美洲部分國家已制定法律禁止研究相關武器，美俄等國家則表示相關法律太過超前，日本政府表示將為各國間達成一致做出貢獻。

中美俄等國積極研發人工智能武器，日媒認為這可能會令戰爭更易被啟動。圖為德國的軍事機器人。（美聯社）

產經：美國在航母、潛艇等領域領先

線上傳媒《亞洲時報》（Asia Times）去年9月曾報道指，儘管中國人工智能武器的細節資訊仍是機密，但通過公開報道可知，這些武器包括自動坦克和其他陸地車輛、潛艇和水面艦艇，以及轟炸機、戰鬥機和無人機等。美國智庫新美國安全中心則在2017年11月的報告中指，引入高端人工智能的中國軍隊正致力於在陸海空實現世界領先的無人化。

日本《產經新聞》2018年3月刊文指出，人工智能武器左右着各國的軍力平衡，所以發達國家今後預計會加大開發力度。文章引述消息人士的觀點稱，在航母、潛艇和隱形戰鬥機等領域，美國領先太多，中國則需要花很長時間追趕；但在AI等新興技術方面，中美兩國當前差距並不大，北京大力發展AI技術，正是期盼藉此超越美國領先世界。