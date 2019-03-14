美國新任駐澳大使「提醒」太平洋島國：中國貸款易借不易還

據美媒美聯社13日（周三）報道，美國新任駐澳洲大使亞瑟‧卡瓦豪斯（Arthur Culvahouse Jr.）對中國向太平洋島國放貸的方式表示擔憂，他將中國的做法稱為「發薪日貸款外交」（payday loan diplomacy）。

太平洋島國湯加首相波希瓦（前左）去年公開呼籲中國註銷太平洋島國拖欠的債務，因為這些國家根本無力還債。（資料圖片/視覺中國）

卡瓦豪斯稱，西方自由民主國家有責任向民眾講清楚這樣的貸款的危險。之前美國副總統彭斯曾提醒太平洋地區發展中國家警惕中國設置的「債務陷阱」，卡瓦豪斯說：「我的用詞可能更強烈一些，我把這叫做發薪日貸款外交（payday loan diplomacy）。」發薪日貸款原意是門檻較低的短期現金借貸，被認為容易讓借款者陷於債務長期增長。

卡瓦豪斯說：「這些錢很有吸引力，而且你知道很容易得到，但是最好還是看一看小字的註腳。」

美國新任駐澳洲大使亞瑟‧卡瓦豪斯（Arthur Culvahouse Jr.）。（美聯社）

中方否認「債務陷阱」一說

有關中國通過貸款、補貼和其他財政手段推廣外交及擴大政治影響力的指責，北京堅決予以否認，表示此類涉及資金的項目都是為雙方的利益服務。對於「債務陷阱」一說，中國尤其反應敏感，因為北京擔心這會影響到其規模龐大的「一帶一路」基礎設施項目。

去年8月底，中國外交部發言人華春瑩在記者會上回答有關太平洋島國「債務陷阱」問題時表示，中國「高度關注受援國債務的可持續性，充分尊重受援國政府的意願，把資金投向基礎設施等受援國急需發展且存在資金缺口的領域，幫助有關國家克服發展瓶頸，增強造血功能，從而促進經濟社會可持續發展，改善當地民生」。