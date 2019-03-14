【華為風波】德媒：得罪中國不划算　德國駐華企業或遭為難

近日，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）致函德國經濟部長，要求德國政府不要讓華為等中國公司參與當地5G網絡建設。德國總理默克爾則回應稱，安全問題是德國政府非常重要的顧慮，德國正在為自己制定標準。 相關討論在德國繼續升溫，在德國媒體中，贊成和反對華為參與5G建設的聲音都有，有意見指中國是德國最大貿易夥伴，得罪中國可能還是不划算。

美國要求德國政府不要讓華為等中國公司參與當地5G網絡建設，德國總理默克爾回應稱，德國將為5G網絡制定自己的安全標準。（資料圖片）

德國廣播電台指出，不採納華為，德國5G建設將受到拖延，而且價格會更高。因為華為產品很多而且建造方式不同，有些部件要替換下來，既要花更多錢，還需要時間。華為在全球生產，產品因此比較便宜。再者，即便禁制華為，歐洲的諾基亞和愛立信也未必能搶到機會。專家認為，這兩家公司都沒有足夠的力量為德國建造5G網絡，比如愛立信目前集中在美國市場發展。

報道還表示，同行們都知道，如果網絡出現問題，華為的服務比競爭對手來得更快更好。大部分觀察人士認為，與其把一個重要的供應商趕出市場，還不如保護網絡和數據免受來自所有方向的刺探。

德國《世界報》的報道稱，華為讓德國進退兩難。選擇華為，美國不高興；拋棄華為，中國不高興。所以德國的政策就是拖延，但德國總有一天得作出決定。中國是德國最大貿易夥伴，得罪中國可能還是不划算，到時中國可能會為難德國駐華企業。

德國《每日鏡報》則認為華為不是獨立企業，而是受制於中國政府的企業，德國應放棄華為。

（世界之聲）