【中歐關係】德媒：歐盟苛刻　將葡萄牙推進了中國人的懷抱

葡萄牙陷入經濟危機後，歐盟為葡萄牙制定了極為苛刻的節約政策，而中國卻在同一時期在葡萄牙大舉投資。現在，歐盟計劃制定嚴格政策遏制中國在歐洲的經濟擴張，而葡萄牙總理科斯塔（António Costa）則對此提出反對意見。 德媒德國之聲13日（周三）的報道指出，其實是歐盟把葡萄牙推進了中國人的懷抱。

去年12月，國家主席習近平與葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）於里斯本舉行會談。（資料圖片）

2010年經濟危機之後，中國企業在葡萄牙採取了一系列收購併購措施：前國有電網運營企業REN、最大的保險公司、最大的私立醫院以及銀行等等，不一而足。有批評者認為，葡萄牙簡直是在變賣家底。

但報道指出，對於陷入危機的葡萄牙，中國總是予以慷慨援助，比如中國曾大量收購無人問津的葡萄牙國債。雖然歐盟也曾提供一些援助，但葡萄牙必須為此滿足歐洲央行、歐盟委員會以及國際貨幣基金（所謂「三套馬車」）提出的一系列節約和改革條件。葡萄牙歐盟議員古梅斯（Ana Gomes）表示，「正是『三套馬車』把葡萄牙推進了中國人的懷抱」，「現在歐盟收到了這一政策的帳單」。

中國以小國為突破口 以影響歐盟

里斯本經濟學院的經濟學教授杜格（Duque）也批評，造成今天的局面，歐盟負有不可​​推卸的責任，「當初強迫葡萄牙甩賣家產的是歐盟，而今天抱怨葡萄牙對中國網開一面的也是歐盟」。

里斯本葡中商會的賽羅迪奧（Ilídio Serodio）也表示，中國確實以歐盟小國葡萄牙和希臘為突破口，獲得了對歐盟極大的影響力，但與此同時，這些國家也獲得了經濟實惠。

（德國之聲）