美媒：習近平訪法期間　將與馬克龍討論購買空中巴士客機

波音737 MAX 8客機在不到5個月內發生兩宗空難，令外界對其安全問題產生關注；加上全球多個國家和航空公司宣布停飛波音737 MAX 8客機，其在全球的訂單料受到影響，而波音的對手空中巴士（Airbus）可能因此受益。 有美媒報道指，中國國家主席習近平本月下旬訪問法國期間，將與法國總統馬克龍討論購買空中巴士客機。

《彭博》（Bloomberg）報道引述一位法國官員表示，馬克龍將在本月下旬，趁中國國家主席習近平對法國進行國事訪問期間，討論中國採購空中巴士客機。（資料圖片）

《彭博》（Bloomberg）報道引述一位法國官員表示，法國總統馬克龍將在本月下旬，趁中國國家主席習近平訪問期間，討論中國採購空中巴士客機。據了解，2018年1月，馬克龍訪問中國時，曾嘗試與中國方面簽訂空中巴士購買合同，但最終無疾而終。

另據韓國《news1》新聞報道，中國力圖能在2022年超越美國成為世界最大的航空市場，波音以及空中巴士在中國市場上展開激烈競爭。但因波音公司接連發生飛機墜機事故，空中巴士因此得利。

《彭博》報道稱，中國本身也希望趁波音受挫的機會，刺激中國國產客機C919的銷量。（視覺中國）

為國產客機C919提供進入市場的機會

《彭博》報道亦稱，中國本身也希望趁波音受挫的機會，刺激中國國產客機C919的銷量。據稱C919在全球範圍內，已接到超過800架訂單。

報道指，習近平希望使中國成為航空航天超級大國，而波音737 Max 8 空難事件，為C919提供進入市場的機會。但這卻難以一帆風順，一來中國飛機沒有西方的安全記錄。更重要的是，沒有一家中國公司能夠設計和生產商用噴氣式飛機的引擎。