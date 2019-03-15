【非洲豬瘟】病毒蔓延摧毀活豬　美媒：中國被迫從美國購買豬肉

非洲豬瘟近月在內地多省接連爆發，造成數以萬計在疫區的活豬遭撲殺。有美媒報道稱，病毒的蔓延摧毀中國活豬，中國採購商被迫大買美國豬肉，美國豬肉對華出口上周更創下中美貿易戰以來新高。

美國上周向中國出口23800噸豬肉，佔美國所有對外銷量50300噸的一半以上，這也是美國在貿易戰期間向中國出口豬肉數量最多的一次。（資料圖片）

《華爾街日報》報道，由於非洲豬瘟病毒的蔓延摧毀中國活豬，中國採購商被迫從美國購買豬肉。

根據美國農業部周四（14日）公布的數據，美國上周向中國出口23800噸豬肉，佔美國所有對外銷量50300噸的一半以上，這也是美國在貿易戰期間向中國出口豬肉數量最多的一次，是自2017年4月以來中國最大規模的豬肉採購，當時購買數量為23900噸。

報道稱，中國的豬肉生產商為應對非洲豬瘟而捕殺活豬，但具體數量仍不清楚。報道引述數據估算，中國準備屠宰的活豬數量較去年同期下降至少20%，相當於減少1000萬頭。也有消息來源估計減少了30%。許多美國的交易商認為，周四的出口數據表明中國需要進口美國豬肉來滿足需求。

據了解，內地自去年8月傳出首宗非洲豬瘟以來，疫情持續擴散，至今未發現病例的省級行政區只剩下新疆、西藏和海南3地。