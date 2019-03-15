報告指中國AI研究已逼近美國　美媒：將影響未來政治軍事實力格局

美國《華爾街日報》周三（13日）刊文指出，中國正在人工智能（AI）研究方面逼近美國。就被引用率排行前10%的AI論文而言，來自中國的論文佔比躍升至26.5%，美國佔比則降至29%；至於論文發表總量，中國更已領先美國數年。 文章認為，在海量數據不斷累積、計算機分析能力與日俱增的推動下，AI迅猛發展，不但會徹底改變各行業和經濟運作模式，還可能決定未來的政治和軍事實力格局。

報告指中國AI研究已逼近美國，論文發表總量更已領先美國數年。圖為在安徽舉辦的AI產品展銷會。（視覺中國）

文章援引一份美國西雅圖艾倫人工智能研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）的最新報告指出，在被特朗普政府視為至關重要的人工智能研究方面，中國正迅速逼近美國，令北京進一步對該領域的戰略對手構成挑戰。

周三公布的這項研究涉及超過200萬篇AI論文。就被引用率排行前10%的論文而言，1982年時來自美國的比例約為47%，但如今已降至29%，中國的論文佔比則躍升至26.5%，預計2020年就將在這一數據上超越美國。

就AI論文發表總量而言，中國更已連續數年令美國相形見絀。研究進一步證實有關結論：中國的研究正在挑戰甚至超越美國基於其大學體系實力和私營行業創新的AI領先地位。

美國研究指出，中國AI論文被引用數量正迅速追趕美國。（示意圖／資料圖片）

美官員：其他研究仍顯示美國AI領先

文章引述艾倫人工智能研究所負責人指，此類結果突顯一些研究者的說法：就在美國對AI研究的投入止步不前之際，中國政府正慷慨出資。據悉，北京已公布要到2030年搶佔AI全球制高點的計劃。

但白宮科學與技術辦公室的官員仍保持自信，稱其他研究顯示美國仍在先進AI技術實力的許多方面領先中國，例如2017年一項研究顯示，美國AI人才庫規模是中國的7倍。美國能源部主管科技事務的官員表示，美國擁有由科學機構、政府項目和科技企業組成的廣泛生態體系，別國難以複製。

法新社周四（14日）報道認為，雖然中國已在AI論文發表數量上超過美國，但其中許多論文仍被視為「中低質量」。相關研究結論突顯華盛頓和硅谷正擔心中國在眾多最新科技領域將領先，包括自動駕駛汽車、虛擬現實和5G流動通訊技術等。研究人員表示，中國早在10年前就開始對相關領域大舉投資，美國近來對外國學生及學者設障，反而會加速中國在AI研究領域的趕超態勢。

（綜合報道）