外媒：華為自主研發手機及電腦操作系統　後備計劃防美國制裁

撰文：張心怡
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近日，多間外媒報道，指華為正研發自家的智能手機和電腦操作系統為後備計劃，作為應對「最壞情況」的「戰略投資」。
近日，多間外媒報道指華為正研發自家的智能手機和電腦操作系統，作為B計劃。（視覺中國）
10日，華為消費者業務CEO余承東接受德國媒體WELT採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃，「這是我們的B計劃，當然Android和Windows仍將是我們的首選。」
韓聯社和《南華早報》今日（15日）亦報導了相關消息。韓聯社又指，華為開發自有操作系統就是為了應對可能出現的最差局面，以防美國科技巨頭不再向其授權現有系統。
華為手機搭載的自家「麒麟」芯片。（視覺中國）
2012年或已開啟規劃
據悉，早在2012年美國對華為和中興進行調查後，華為就開始規劃研發自家操作系統，由創始人任正非親自發起。這一消息當時曾遭華為否認。
據報道，其新系統被命名為Kirin OS，開機時間縮短至10秒內，界面與蘋果iOS系統類似。目前，全球移動設備領域依然以iOS和Android系統為主，雖然其間湧現出如微軟的Windows Phone、三星Tizen、Canonical Ltd的Ubuntu等操作系統，但最終都以失敗告終或轉至其他領域發展。
華為一直比較看重自主研發的重要性，此前推出的麒麟芯片、GPU，都已經達到商用級別。
2018年年尾，華為副董事長孟晚舟在加拿大被拘捕，理由是華為違反美國對伊朗制裁。隨後美國政府不斷對華為施壓，要求同盟國在5G建設中不要使用華為設備。美國國會還計劃提出議案，要求禁止向華為與中興銷售美國產半導體芯片以及零部件。如果這一議案得以實現，華為很可能會重蹈中興的覆轍。