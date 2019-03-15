外媒：華為自主研發手機及電腦操作系統　後備計劃防美國制裁

近日，多間外媒報道，指華為正研發自家的智能手機和電腦操作系統為後備計劃，作為應對「最壞情況」的「戰略投資」。

近日，多間外媒報道指華為正研發自家的智能手機和電腦操作系統，作為B計劃。（視覺中國）

10日，華為消費者業務CEO余承東接受德國媒體WELT採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃，「這是我們的B計劃，當然Android和Windows仍將是我們的首選。」

韓聯社和《南華早報》今日（15日）亦報導了相關消息。韓聯社又指，華為開發自有操作系統就是為了應對可能出現的最差局面，以防美國科技巨頭不再向其授權現有系統。