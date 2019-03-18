逾十萬中國人菲律賓從事賭場相關工作　勞工團體批本地人飯碗被搶

據日本經濟新聞18日（周一）報道，在菲律賓，來自中國的務工人員正迅速增加。2018年取得工作簽證和特別工作許可的中國人約達24萬人，增至2017年的3倍，其中71%從事服務中國人的賭場相關工作。不過，當地勞工團體就批評本地人的就業機會被中國人搶走。

在馬尼拉的工地工作的中國人。（日本經濟新聞）

菲律賓入境管理部門統計顯示，2018年有約3.5萬中國人獲得工作簽證，約20.2萬中國人獲得最長6個月的特別工作許可，合計簽證發放數量達到2017年的3倍，其中71%從事服務中國人的賭場相關工作，11%就職於建築領域，5%從事製造業。

此外，憑藉旅遊簽證入境、在沒有合法資格的情況下工作的中國人也在增加。菲律賓入境管理部門2018年因違法工作而查處的外國人達到2017年的4倍，總數為533人，其中中國人為393人。有觀點指出，如果包括非法就業在內，有40萬中國人在菲律賓工作。

不過，就有部分菲律賓民眾對此感到不滿。有勞工團體相繼發出聲明，表示要「保護我們的工作崗位」。菲律賓2018年的失業率為5%，打臨時工等條件惡劣的「不充分就業」的比率超過16%。有菲律賓民眾認為中國人搶走本來就不充足的工作機會，報道指他們的危機感正在增強。

（日本經濟新聞）