日男受中國人委託偷運和牛精液赴華　或與海南一牧場有關

撰文：崔德興
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日本和牛聞名世界，更被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。不過，去年中旬卻有兩名日籍男子試圖將和牛受精卵等攜帶至中國，後遭日本警方逮捕。
最新消息指，兩人或受到中國人的委託，才偷運和牛精液赴華，當中涉及一家在海南島經營牧場的公司。
日本和牛聞名世界，被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。（視覺中國）
在大阪八尾市經營烤肉店、現年51歲的前田裕介和64歲的男友人小倉利紀，去年7月試圖將裝有和牛受精卵和精液的大約360支管狀容器，在未經檢疫的情況下由日本帶到中國。兩人事後因涉嫌違反日本《家畜傳染病預防法》，被當地警方拘捕。
日媒引述日本警方消息指，前田接受調查時表示，受到中國熟人委託才這樣做，並不知道這種行為違法。搜查人員亦透露，通過調查手機通訊記錄等得知，一家在中國海南島經營牧場的公司有相關人員涉嫌委託前田，將和牛受精卵等帶往中國。日本警方認為，該相關人士此前也曾發出過同樣委託，正在對事件經過展開調查。
海島和牛基地。（網上圖片）
「海南和牛」曾備受官方追捧
《日本經濟新聞》報道指，涉事的海南島公司在網頁上寫道，「本公司利用受精卵移植等高科技，從日本引進和牛品種。」但報道並未提及是那一家公司。
值得一提的是，「海南和牛」曾備受當地官方追捧。比如，地方官媒《海南日報》昔日報道〈海南和牛高唱海島牧歌〉寫道，海南得天獨厚的自然環境，加上無疫區的招牌，為海南和牛發展撐起一張巨大保護傘。報道又引述海南海島和牛生物科技有限公司總經理葉盛介紹， 「海南和牛」是中國肉牛新品種，由海南黃牛為母本，以世界優質肉牛為父本，通過人工授精技術，雜交繁育而成。相關報道當時更獲得海南政府網站轉載。
（日本經濟新聞／NHK）