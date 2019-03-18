日男受中國人委託偷運和牛精液赴華　或與海南一牧場有關

日本和牛聞名世界，更被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。不過，去年中旬卻有兩名日籍男子試圖將和牛受精卵等攜帶至中國，後遭日本警方逮捕。 最新消息指，兩人或受到中國人的委託，才偷運和牛精液赴華，當中涉及一家在海南島經營牧場的公司。

日本和牛聞名世界，被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。（視覺中國）

在大阪八尾市經營烤肉店、現年51歲的前田裕介和64歲的男友人小倉利紀，去年7月試圖將裝有和牛受精卵和精液的大約360支管狀容器，在未經檢疫的情況下由日本帶到中國。兩人事後因涉嫌違反日本《家畜傳染病預防法》，被當地警方拘捕。

日媒引述日本警方消息指，前田接受調查時表示，受到中國熟人委託才這樣做，並不知道這種行為違法。搜查人員亦透露，通過調查手機通訊記錄等得知，一家在中國海南島經營牧場的公司有相關人員涉嫌委託前田，將和牛受精卵等帶往中國。日本警方認為，該相關人士此前也曾發出過同樣委託，正在對事件經過展開調查。

（日本經濟新聞／NHK）