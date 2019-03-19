德國社民黨籍外長馬斯（Heiko Maas）周一（18日）在布魯塞爾歐盟外長會議上，就歐盟對華戰略表達立場，指為了在中國面前維護自身利益和價值觀，歐盟應以統一姿態與中國發展關係，而不應是各國各行其是。

德國外長：不要天真看待中國投資，北京以經濟政策謀戰略利益。（資料圖片）

據法廣及德新社報道，中國目前希望參與歐洲重要基礎設施項目，然而馬斯警告人們不要太天真。他認為人們應該看到：「中國也在通過經濟政策尋求其戰略利益。」

報道稱，馬斯的言論旨在警告，要對中國電信巨頭華為參與5G建設一事有所顧慮。美國指控華有執行間諜和破壞活動之嫌，但沒有提供證據。

意大利簽「一帶一路」框架協議

馬斯的聲明還可能暗批意大利。繼一些較弱的歐盟經濟體之後，意國日前宣布，將和中國就「一帶一路」倡議達成框架協議。通過該項目，中國希望開拓通往歐洲和非洲的貿易道路，而意大利則希望促進中國對熱那亞和塔蘭托等港口的投資。

意大利此舉受到多個歐盟國家批評。美國、日本和幾個歐盟國家對該項目持懷疑態度，認為這是中國在試圖擴大其在歐亞大陸及其他地區的影響力。為了制衡中國的政治和經濟擴張努力，歐盟委員會上周推出「十點計劃」，例如當局建議就公共採購項目，提出更嚴格的勞工和環境標準。