【孟宏偉被查】孟妻頻遭騷擾　向里昂法院提訴有人「企圖綁架」

中國公安部前副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉自去年9月底由法國前往中國後失去聯絡。中央紀委國家監委網站指，孟宏偉涉嫌受賄，目前正接受國家監委監察調查。 據法新社和法國《解放報》（Liberation）近日日報道，一直留在法國里昂的孟宏偉妻子Grace Meng，至今未收到來自孟巨集偉的任何消息。而自其夫失聯後，Grace Meng持續遭遇怪事，頻頻有人以各種原因騷擾她。種種跡象表明，Grace Meng或許是綁架未遂的目標。 據悉，Grace Meng她已於2月26日向里昂法院提出訴訟，罪名是「有組織團夥企圖實施綁架」。目前暫未得知里昂法院是否受理此案。

中央紀委國家監委網站指，孟宏偉涉嫌受賄，目前正接受國家監委監察調查。（資料圖片/美聯社）

報道指，曾有香港商人欲聘Grace Meng為顧問，約她一同赴捷克談投資，但Grace Meng因為擔心人身安全而拒絕。此後，Grace Meng在中國的銀行賬戶被凍結。鄰居也警告她，稱孟宅的警鈴響了好幾次，電錶也曾被撬開過。

此外，據報還有陌生人打給Grace Meng的私人電話，並用中文告訴她有人正在找她。此後又傳出中國領事館聯繫她，稱欲轉交一封孟宏偉的信，要求她親自至領事館領取。但當Grace Meng回答會在警方陪同下前往後，領事館便無回應。

就Grace Meng曾接獲恐嚇電話一事，法國去年曾對她所說的威脅展開調查，並對她及家人提供保護，但最後沒有發現可以支持其說法的證據。

而對於丈夫涉賄的指控，Grace Meng表示絕不可信，並指這是政治檢控。

（法新社/解放報）