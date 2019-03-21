【新疆再教育營】路透社：中國擬邀請歐洲駐華大使月底訪問新疆

新疆「再教育營」備受國際社會責難，據英媒《路透社》報道，為應對批評，中國政府近日已向歐洲多國駐華大使發出三月底訪問新疆的口頭邀請，若成行將會是首次有大型西方外交官團隊訪問新疆。

報道指，中國政府未有詳細說明訪問的具體地點及對象，但非正式的邀請相信是要試探是否有興趣。此外，暫時未知歐洲各國大使是否已接受邀請，以及可派出多少人參加，更不知道此行能否與新疆黨委書記陳全國見面。歐盟駐華代表團拒絕評論。

今年以來已兩次有外國團隊訪問新疆，其中一個規模稍大的包括有來自匈牙利和希臘的多國外交官。（新華社）

至於中國外交部在回覆《路透社》的聲明則證實邀請，稱「百聞不如一見」，「為了增進歐洲方面對新疆的經濟和社會發展成就的了解，提升雙方的了解和合作，中國計劃近期邀請歐洲駐中國外交官員參訪新疆」。聲明指相信透過是次訪問，歐洲外交官將親眼見到新疆的穩定、秩序與和平，以及新疆人民的幸福生活。至於訪問的具體日期及其他細節則仍有待確定。

此行能否與新疆黨委書記陳全國見面尚是未知之數。（美聯社）

但報道同時表示，部分獲邀的歐洲大使擔憂，訪問新疆或會被中國政府利用作宣傳攻勢。有不具名的外交官更直言，「假如我們只是被描繪為前往支持這些拘押中心，這樣的訪問毫無意義。」

（路透社）