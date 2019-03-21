【時尚合作】意大利與中國聯手　將在西安打造國際時尚小鎮

中國國家主席習近平周四（21日）到意大利進行國事訪問，料將與意大利簽署「一帶一路」合作協議，而中國向意大利港口城市「的里雅斯特」（Trieste）的投資亦受到外界高度關注。 意大利《晚郵報》周二（19日）報道稱，意大利參與「一帶一路」，除了希望中國參與基礎設施建設外，還期待兩國在時尚領域增進合作，而西安是雙方發展該領域合作的理想城市，兩國將聯手打造「西安國際社區時尚小鎮」。

意大利官員冀與華開展時尚合作，圖為意大利品牌服裝秀2013年在西安城牆南門甕城上演。（視覺中國）

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《晚郵報》報道稱，第一屆中意時尚產業創新發展論壇周一（18日）在米蘭舉辦，多位意大利高官出席論壇，論壇焦點是中意將聯手打造的「西安國際社區時尚小鎮」。

中意兩國在論壇上宣布，雙方將在時尚領域展開積極合作。意大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）指出，「意大利時尚是意大利製造在中國發展的關鍵，意大利既能提供生產的硬實力，又能提供藝術和文化的軟實力，時尚剛好介於這兩種實力之間。」

他又指在兩國商業合作中，西安是雙方在時尚領域合作的理想城市，因為中國西部有着豐富的能源，這對意中是雙贏局面。文章還提到，西安是中國第九個中心城市，政府正在大力發展時尚和旅遊產業。

意大利業界樂觀其成

意大利國家時裝商會會長Carlo Capasa則指出，意大利時尚和中國時尚將繼續在兩個互補但不競爭的軌道上前行，「意大利已成為中國第二大高端時尚進口國，中國消費者對我們的高質量產品很有興趣，並已準備好接受它們。」

當被問起對侵犯知識產權的看法時，他表示，如今擁有良好消費資源的中國人需要正版產品，和中國同行的合作愈來愈有效。他還提到「米蘭－西安時尚聯盟」的存在，稱「設計學校肯定是另一個合作的領域。近年來許多中國學生就讀米蘭一些時尚院校的課程，這些院校亦已在中國開設橋頭堡。」

據悉，目前西安國際社區時尚小鎮已獲人民幣100億元投資，西安今年還計劃建造「歐美風情街」、有意大利企業參與的時尚設計教育中心和高校合作創新中心。