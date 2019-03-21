英國防大臣擬派航母到東亞　英媒：只是虛張聲勢，艦艇遠少於中國

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）上月曾宣稱皇家海軍要派航母到東亞，引發外界對英國外交政策變化的猜測。 英國《泰晤士報》周二（19日）發表文章稱，英國的艦艇數量不足中國的1/10，韋廉信卻聲稱部署航母是為了顯示英國的「殺傷力」，這樣的言論只是在虛張聲勢，必定會令北京方面感到「幼稚得滑稽」。

英媒認為， 英國防大臣韋廉信（圖）擬派航母到東亞的說法只是虛張聲勢。（路透社）

文章指出，在50年前的冷戰高潮背景下，英國的帝國遺產日益消逝，有意識地決定從蘇伊士運河以東撤出。然而近2年來，現任國防大臣韋廉信至少在名義上改變了戰略，他最近接受採訪時說，英國已廢棄1968年實施的蘇伊士運河以東政策，如今已重新成為全球性國家。

韋廉信還說，脫歐後的大不列顛就算不能統治海洋，至少也要「增強殺傷力」，他聲稱英國海軍新航母「伊莉莎白女王」號的首航將選在2021年前往東亞海域。

不過文章認為，中國海軍儘管還不及美國先進，但已有龐大規模，就戰艦和潛艇而言，英國的數量還不到中國的1/10。文章援引倫敦大學國王學院中國問題學者（Kerry Brown）指出，韋廉信的說法會讓北京方面願意聽其說話的人感到「幼稚得滑稽」，「假如中國相信，英國會在一場真正的衝突中承諾或堅信，能夠在離家數千英里的地方展開行動，那簡直是一個奇蹟。」

英國最大航空母艦「伊莉莎白女王」號。（Royal Navy）

指英國外交政策過於自信

另一方面，今年5月，在為期6個月、長2.7萬英里的部署結束後，「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）不會回到普利茅斯，而是將永久駐紮在蘇伊士以東1400英里的巴林。雖然英國曾向波斯灣派遣過掃雷艦，但這是1968年以來英國首次在該地區前沿部署具重要意義的軍艦。英國還計劃在亞洲建立一個前沿基地或海外軍事基地。

文章認為，就目前而言，「蒙特羅斯」號在廣闊的亞洲幾無存在感，但英國軍事和外交政策卻似乎出現「新的自信精神」，這亦可能是「迅速衰落的二流大國在虛張聲勢」。雖然韋廉信的言論表明，他認為英國在未來任何亞洲衝突中將發揮有力的戰鬥作用，然而英國已在脫歐問題上陷入困境和分歧，未必會派兵前往亞洲戰場付出犧牲。