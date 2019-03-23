【華為風波】歐盟將達成指導方針　會評估5G安全風險但不封殺華為

據英媒《路透社》報道，歐盟執委會將在下周敦促成員國擴大分享情報以應對資訊安全危機，但同時不予理會美國遊說封殺華為。

報道引述4名知情人士指，歐盟執委會負責數碼單一市場的副主席安西普（Andrus Ansip）會在下周二（26日）提出指導方針，雖然並非強制性，但仍有左右歐盟國家立法的政治影響力。

歐盟據報將達成統一的指導方針，會評估5G的安全風險，但不會封殺華為。（視覺中國）

方針會敦促成員國使用符合歐盟標準的產品，例如是2016年通過的網路與資訊系統安全準則（Network and Information Security Directive, NIS Directive）及最近始批准的網路安全法（Cybersecurity Act）。此外，在評估安全風險、檢定5G設備方面，各成員國應該交換情報，協同進行研究。方針更會表明，歐盟執委會不要求成員國封殺華為產品，可基於各自的國家安全因素決定。

報道指，方針的主要目的是增進歐盟成員國在重要數碼基礎設施上的安全評估交流，會強調歐盟應就5G網路的安全風險，採取共同策略。報道認為，即便不要求封殺華為，但該方針仍將會是歐盟近年來對中國投資較強硬的立場。

（路透社／中央社）