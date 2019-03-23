【孟晚舟被捕】中國停購加國芥花籽　前駐華大使：應驅逐華運動員

中加關係因華為副董事長孟晚舟被捕事件變得緊張，據美聯社報道，中國已經停止向加拿大購買所有芥花籽，令外界質疑是對孟晚舟案的報復。

2018年12月1日，加拿大當局應美國要求，在溫哥華國際機場拘捕華為副董事長孟晚舟，一石激起千層浪。（路透社）

據統計，中國去年從加拿大進口的芥花籽達21億美元（約合港幣165億元），相當於加拿大出口所有芥花籽產品總價值的40%。但加拿大芥花籽協會21日表示，有出口商反映，近來中國進口商不願再採購加拿大的芥花籽。

據加媒環球郵報報道，進口加拿大農產品的江蘇銅梁國際公司（Jiangsu Tongliang International）執行長高華志（Gao Huazhi，音譯）表示，「近期小麥、豌豆、亞麻籽和芥花籽相關產品的訂購單已全數取消」。他指出所有來自加拿大的農產品，在中國海關都會面臨非常嚴格的審核。

據悉，中國海關總署早在本月初已聲稱於加拿大農業公司Richardson International Ltd的芥花籽貨物，驗出多種有害生物，並註銷其註冊許可。

中國海關總署早前指在加拿大農業公司Richardson International Ltd的芥花籽貨物，驗出多種有害生物，因此註銷其註冊許可。（資料圖片）

加拿大駐華大使馬大維（David Mulroney）稱中方近日的行動，與孟晚舟被拘留一事「絕對有關」，同時也讓加拿大政府相信，華為應該被禁止提供加拿大的5G網路設備。

另一名加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）22日則表示，加拿大將會失去大額貿易，認為加拿大政府應該作出報復，將在加拿大為2022年北京冬奧接受訓練的中國運動員驅逐離境。

（綜合報道）