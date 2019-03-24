美媒：視美國教育為未來保證　中國父母為子女花大錢「走側門」

隨著中國經濟發展，愈來愈多父母願意且有能力供子女出國讀書，但如何符合學校申請條件，卻是一大難題。 最近就有美媒報道指出，很多中國父母視美國教育為子女未來的保證，決定花大錢依托商業輔助，快速提升申請時所需的語言能力、代寫短文等，讓子女「走側門」成功入讀名校。

美媒報道，中國父母為子女花大錢「走側門」，透過留學輔導公司提高成功申請機會。（視覺中國）

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報道，有人為中國家庭提供「側門」，包括與中國境內的人代理合作，提供輔導、代寫等申請指導服務，協助中國學生申請入讀美國名校。報道以一位名叫威廉（William Singer）的人舉例道，他在美國創辦了一間取名「關鍵」（The Key）的升學輔導企業（college-preparatory business）。其在波士頓一家聯邦法庭出庭時辯稱，為保證進入美國名校，他為國際學生開了「側門」，而這「側門」與取決於實力的「正面」和靠巨額捐款的「後門」都不相同。

報道稱，雖然類似申請指導在美國也很常見，但許多中國家庭的財富和決心，可以將這種方法提升到一個新的水平，有時甚至涉及欺詐行為。

提供申請輔導 速學英文語法甚至幫忙代寫

報道又舉例說，有中國家長支付60萬人民幣聘請輔導代理，幫助其子女申請美國大學。代理保證其會被3至5間排名前六十的美國大學的錄取。輔導員幫助這名學生快速提高英文語法，熟悉入學申請必須的介紹短文協作，就可能包括的題目提出建議，甚至包辦代寫。代理還對他們的課外活動提出建議，提高入學申請的個人魅力。

報道引述一名已經在美國西岸名校就讀的學生回憶說，他在大學的中國學生幾乎人人都是「在申請程序中的某個時候與一名代理取得了聯繫」。

據報道，此類輔導公司目前在中國就有幾百家，僅在2016年價值就達39億美元。雖然很多中國學生是通過努力爭取赴美就讀的，申請輔導也不一定表示學生沒有能力獨立申請，但有專家認為，教育行業的「不道德行為」仍然相當猖獗，而且許多家長都希望代筆作為升學指導的「標準」，「這真是一種恥辱」。