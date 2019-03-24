【華為風波】德媒訪比利時實驗室　探秘黑箱及白箱測試區

華為網絡安全透明中心（以下簡稱「華為實驗室」）本月初在比利時首都布魯塞爾揭幕，旨在讓歐洲客戶、政府機構能夠仔細查看華為產品內部究竟是否藏有「後門程序」。 德媒德國之聲參觀了這間華為實驗室，更探訪了「黑箱測試區」以及「白箱測試區」。

華為實驗室的驗證區可供專業人士進行「黑箱」或「白箱」檢測。（環球網）

「黑箱測試」以及「白箱測試」是IT界的術語，前者由測試者從用戶的角度去檢查產品的功能是否符合要求，測試者並不知曉產品的內部邏輯、原始碼。而白箱測試則需要檢測模塊的內部結構，測試者可以了解到原始碼、具體算法等訊息。華為產品中是否會暗藏可以為中國政府利用的「後門」？只有通過仔細檢查原始碼、運行白箱測試方能有望得到答案。

報道形容，黑箱測試室內有一張相當寬的寫字桌，桌子上有顯示器、電源插座以及網線介面。伺服器則被一排玻璃窗隔開，免卻噪音的干擾。據介紹，華為的客戶或者是政府監管部門的代表，都可以在這裏進行黑箱功能測試。

白箱測試區可容納十人同時工作

白箱測試區的外觀則與普通的辦公室沒有甚麼不同，測試者可以用此區域的十台電腦遠程訪問存放在全球各地多個研發中心的華為產品原始碼。這些代碼通常都是加密的，是華為IT產品的核心部分。白箱測試區最多可以容納約十名客戶方、政府監管方、或者華為內部的測試者同時工作。

不過，德國之聲記者在參觀時，並沒有任何非華為員工在黑箱或白箱測試區工作。華為實驗室的新聞官解釋稱，這是因為實驗室剛開張幾個星期，「今後這裏會有人坐著的」。

（德國之聲）