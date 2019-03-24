瑞士媒體：抖音在全球大紅大紫　對Instagram和FB宣戰

抖音海外版TikTok的成功引起了瑞士媒體《新蘇黎世報》的目光。該媒體20日（上周三）發表了題為「抖音對Instagram和Facebook宣戰」的文章，表示這個短片程式現在坐擁5億用戶，在150個國家廣為流行，並且在年輕人中越來越受歡迎。

文章指，抖音（TikTok）是全球唯一一個獲得如此巨大成功的非美國社交網站平台。（視覺中國）

文章指出：「抖音是全球唯一一個獲得如此巨大成功的非美國社交網站平台─大約40%的用戶不在中國。」去年抖音是蘋果iPhone手機下載最多的應用程式，在安卓手機的下載排名則為第4。文章寫道：「擁有20億用戶的Facebook雖然還是全球最大的社交網站。不過，尤其是年輕群體幾乎已對這個社交網站的先鋒不再有興趣。根據美國市場調研公司eMarketer的統計，Facebook上12到17歲用戶的流失尤為顯著。」

然而，Facebook等其他社交網站遇到的問題，抖音也沒能倖免。文章指出，理論上來講，所有用戶都需要驗證自己的年齡是13歲以上。但事實上，抖音明顯有許多未滿13歲的用戶。2月，抖音就被美國重罰570萬美元。美國聯邦貿易委員會發布這項裁決的理由是許多兒童可以建立帳戶，並且抖音沒有回應兒童父母的投訴。

文章又表示，批評者也擔心越來越多人利用社交網絡來影響他人的政見。外界觀察到，在印度，抖音上有關政治的短片數量大幅增加，而4月份印度將舉行議會大選。

（《新蘇黎世報》/德國之聲）