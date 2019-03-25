日媒：日防衛省擬在離島派駐部隊　防範中國向釣魚島動武

日媒報道，日本防衛省正考慮在宮古島、石垣島等離島上派駐部隊，以防範中國向釣魚島（日稱：尖閣諸島）等西南方的離島動武。

日本防衛省擔憂中日之間未來或有緊急狀況出現，由日本控制的爭議領土釣魚島可能會遭到中方進犯。（資料圖片）

日本《產經新聞》報道，日本防衛省擔憂中日之間未來或有緊急狀況出現，由日本控制的爭議領土釣魚島可能會遭到中方進犯。日本防衛省認為，如果釣魚島遭到中國軍隊攻擊，鄰近的宮古島與石垣島也可能同時遭到攻擊。

報道指，日本防衛省為此正考慮以「恢復由民用飛機運營的遠程機場跑道」為名，向包括宮古島與石垣島在內的多個離島派遣工程兵。而在離島的防禦問題上，日本陸上自衛隊預計將於3月26日，在沖繩縣宮古島市、在鹿兒島縣奄美大島的奄美市瀨戶內町新成立駐屯地，部署應急狀況時的警備部隊，以及地對艦、地對空導彈。

首度於西南離島部署陸上自衛隊實戰部隊

報道稱，這將是日本首度在西南部離島部署陸上自衛隊的實戰部隊。日方還計劃在石垣市部署同樣的部隊。

報道續指，日本防衛省擔憂一旦與中國發生緊急武裝衝突，中國軍隊很有可能採用戰鬥機和導彈，摧毀宮古機場和石垣機場的跑道。如果遇到機場跑道受損到無法使用的狀況，自衛隊的增援部隊及運送裝備與物資的據點也將失去，屆時也難以派飛機疏散居民。

報道又提到，在通常情況下機場跑道受損，應委託民間從業者修復；但如果是遭受敵軍攻擊而遭破壞的話，將很難交給民間處理。而日本以部署戰機的基地為主的9個地方，設有機場防護及搶修的航空設施隊，平時就訓練如何能在幾小時內搶修機場，並保證在受襲幾小時內重新允許飛機的起飛和着陸。