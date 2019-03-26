網媒《寒冬》：中國基督教教牧人員「去西化」　參觀孔廟、烈士陵

關注中國宗教及人權狀況的網媒《寒冬》曝光一份聲稱是遼寧省當局對當地基督教教牧人員培訓的材料，文件強調「中國基督徒必須擺脫西方神學的羈絆」；另引述牧師，指他們被強制要求參觀孔子廟、烈士陵墓等，沒有觀看一次「紅色電影」。 早前兩會期間，中國基督教三自愛國會運動委員會主席徐曉鴻曾表示中國教會姓「中」不姓「西」，要「消除洋教烙印」等。

有外媒指，內地三自基督教教牧人員被要求參加「去西化」培訓。（寒冬）

官方培訓：基督教聖經與儒教學說融合

由意大利新興宗教研究中心主辦的在線雜誌《寒冬》近日報道，指有三自教堂一位牧師向他們提供了一份遼寧省當局對全省範圍內三自教牧人員進行培訓的內部資料。相關文件強調，「西方國家利用基督教進行滲透」，其中境外滲透是以網路為主要途徑，必須納為重點控制，因此「中國基督徒必須擺脫西方神學的羈絆」，適應中國的文化歷史。

中國基督教三自愛國會運動委員會是建國初期，一些中國基督教領袖在當局支持下成立的、以「自治、自養、自傳」為原則的愛國組織。

《寒冬》引述一名接受培訓的講道人，稱培訓內容加入大量「中國化」「世俗化」的內容，包括中國歷史，社會經濟學，教會管理，如何將聖經與儒家學說融合等內容。

牧師：被要求磕頭、燒香、上供

報道指，另一名黑龍江哈爾濱的牧師則表示，政府組織他們參觀孔子廟、烈士陵園、歷史博物館，並要求他們每月觀看一次「紅色」電影；並透露在教堂裡有當局的探子，稱為「座班」，一旦發現講道內容不符合要求的，就會受到嚴厲懲罰，甚至除去教職。

報道又引述一名接受培訓的牧師指，「政府要求從詩歌到服飾到教堂建築都要融入中國元素，你不按政府的規定他就收拾你。」他們還被要求磕頭、燒香、上供。有牧師說，這本不被基督教教義允許，但是現在當局不讓牧師按聖經講道，得按照中國禮儀的講法，把這些拜偶像的行為說是紀念逝者的一種方式。