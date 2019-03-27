【中梵關係】梵蒂岡大主教：正常化路程仍漫長　但對未來感樂觀

有份參與協商中梵主教任命臨時協議的梵蒂岡教廷官員塞利大主教（Claudio Maria Celli）日前在其新書發布會表示，雖然天主教在中國正常化的路程仍漫長，但認為教廷已看到這個可能性，協議為雙方開啟更有意義的雙邊對談。

塞利大主教細數過去40年梵蒂岡與中國交涉的艱苦，例如中國地下教會被壓迫、中國祝聖不被教廷認同的非法主教等。對於中梵臨時協議被指是教廷向中國妥協，辜負地下教會的長期忠誠，塞利大主教坦言不會受這些批評影響，「這個協議並不是對談的終點，而是一個開啟更有意義雙邊對談的起點。」

塞利稱天主教在中國正常化的路程仍然很漫長，「有些人認為我過於樂觀，但我樂於接受來自神的驚喜，即便是在中國。」（視覺中國）

塞利又憶述起首次與中方代表在中國駐意大利大使館見面時的情況，形容當下氣氛很緊繃，中梵因為互不信任與溝通不良，導致談判進展緩慢。但塞利認為，雙方都需要一個溝通管道來克服各自堅持的原則，故中梵臨時協議不但為提名任命主教訂定一個機制，同時也提升互信。

塞利在最後稱，天主教在中國正常化的路程仍然很漫長，「有些人認為我過於樂觀，但我樂於接受來自神的驚喜，即便是在中國。」

（美聯社）