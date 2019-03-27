網媒揭中國5年改建300座監獄　被質疑是要轉移在囚維吾爾人

網絡媒體「海風快報」表示，經公開資料搜集所得，發現內地由2013年至今，有200座監獄進行了不同程度的擴建工程。 世界維吾爾代表大會發言人指擴建工程與新疆再教育集中營人滿為患有關，亦有猜測指要，中國政府避開國際社會的調查，所以將在囚的維吾爾人轉移至其他監獄。

網媒「海風快報」根據公開資料，發現內地近年大量擴建監獄。（網上圖片）

在Tweeter上的網絡媒體「海風快報」聲稱在互聯網搜集中國政府公開的資料發現，近 6年來，內地到處都在擴建監獄。由2013年至今，有200座監獄進行了不同程度的擴建工程。「海風快報」公開了2018年以來的34座監獄擴建項目，比如湖南邵陽監獄二期擴建工程、貴州興義監獄擴建項目以及2019年河南洛陽監獄改擴建項目、哈爾濱監獄改擴建項目等。自由亞洲電台記者再在網上抽樣搜索，發現許多正在修改擴建的監獄並未包括在內，顯示監獄改擴建項目的實際數字，可能遠大於此。

湖南永州監獄的擴建規劃圖。（網上圖片）

其中湖南省永州市住房和城鄉建設局網站公開資料顯示，當地正在對永州監獄進行二期建設項目論證，永州市監獄聯絡人周浩翔向記者表示，改擴建工程是要將原本監獄內的辦公室遷移到監獄外，監獄和辦公區域分離，同時亦要增加監獄的基礎設施，但周浩翔未有正面回應內地是否將在新疆的在囚維吾爾族人轉移至湖南。

早前有報道指在新疆再教育營的維吾爾人被轉移至內地其他省分繼續監禁。（資料圖片）

或與國際社會調查新疆再教育營有關

總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏指，中國政府將大量的維吾爾人關押在再教育集中營，已是人滿為患，現在有計劃地將他們逐步轉移到中國內陸南部和東部的省分。他又指，這些在囚維吾爾人被轉移後，仍然受到壓迫和強制性洗腦教育。哈薩克作家海拉提估計，國際社會要調查新疆的再教育營，監獄裏的人需要被轉移，所以內地的監獄裡要擴建。

去年開始，不少媒體報道在新疆再教育營內的眾多維吾爾族、哈薩克族人被轉移到中國甘肅、黑龍江及江西等地繼續羈押或從事體力勞動。這些人每天除了充當廉價勞工，還要參與政治學習，接受愛黨愛國教育、學習漢字等。

（海風快報／自由亞洲電台）