瑞士媒體評中法德歐四方領袖會談：表現出歐盟團結面對中國

國家主席習近平26日（周二）在巴黎與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）和歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）舉行四方會談。 外媒形容這是不尋常的四方會談，瑞士媒體《新蘇黎世報》的評論文章表示，歐盟幾位領導人同時與會打破了北京所習慣的方式─即通過與單個國家的雙邊會談和協議分化對方陣營，削弱多邊協定。這表現出了歐盟面對中國時的團結和決心。

瑞士媒體指歐盟幾位領導人同時與會，表現出了歐盟面對中國時的團結和決心。（路透社）

《新蘇黎世報》的評論指出，歐盟幾位領導人面對中國顯示出了更多自信，更敢於表達訴求，「三位歐洲政治家合力一致地面對來自中國的客人。他們表現出了歐盟面對這個崛起的世界大國時的團結和決心。而過去所缺乏的往往正是這一點。這一新的表達基調是上周歐盟國家和政府領導人峰會決議的一個結果，會議制定了對華關係的新方向和戰略」。

文章總結了歐盟委員會擬定的對華關係「十點計劃」的內容，其中包括要求中方遵循平等、互利、公開透明的原則，呼籲各成員國在與中國打交道時不能放棄歐盟共同的基本價值和法律。

多位領導人同時與會 打破北京習慣方式

文章續指，「這樣明確的表達和新的自信語調早就該有了。長久以來，歐洲政治家和企業一直對中國卑躬屈膝，就是為了不影響在巨大中國市場的一份利益。而中國則巧妙地利用西方企業和國家間的競爭坐收漁利。作為貿易集合體和世界最大的內部市場，歐盟若是採取團結一致的立場，則能給中國施加大得多的壓力，貫徹自己的利益。沒有哪一個領域像對華外交政策這樣，更能體現歐盟政策一體化的意義」。

文章最後表示，「巴黎的共同會晤是一個積極的訊號。馬克龍邀請默克爾和容克與會，打破了北京所習慣的方式─即通過與單個國家的雙邊會談和協議分化對方陣營，削弱多邊協定。不過，要等到歐盟能確立共同的對華關係行動方式，還有很長一段路要走」。

（《新蘇黎世報》/德國之聲）