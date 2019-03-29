【新疆再教育營】德媒探訪被阻撓　警：沒甚麼可看，別處風景更美

《德國之聲》周四（28日）報道稱，德新社記者在新疆實地探訪「再教育營」時遭到尾隨監視，在前往伊寧市郊新的營區途中還被警方盤問近2小時，最終被拒絕前往，並告知「那裏沒有甚麼可看的，別的地方的草地和山更美。」

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注。（美聯社）

據報道，德新社記者日前到達伊寧市探訪「再教育營」，當地派來的「陪同人員」與記者形影不離，一位自稱是外事局工作人員的女士和2名不願透露身份的男士，一直乘坐一輛深色汽車尾隨記者。

直至晚餐時，記者趁機從餐館後門溜走，暫時得以擺脫監視，採訪到當地民眾。在一個維族聚居的城區，居民稱附近有一所學校被用作再教育營，有些人在那裏被關押數月甚至1、2年，如今該處營區已停用，在市郊新建了一座更大的。

報道指，記者想要到伊寧市郊新的「再教育營」，但結果離開市區的車輛都要受到檢查。記者被警察盤問了近2小時，最終被拒前往，並被告知「那裏沒有甚麼可看的，別的地方的草地和山更美」。

中國1月初曾對外媒展示新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）內部情況。（Reuters）

前往營區巴士遭盤查

報道又提及，在南疆的喀什，安檢盤查就更加嚴密。不僅許多路口和建築都裝有監控鏡頭，能對路人進行面部識別，連的士內都受到監控。據說喀什郊外亦有一處大型的「再教育營」，記者試圖乘搭巴士前往，車輛卻在出城時被攔下，維族人和外國人必須下車一一檢查證件，漢人卻可以留在車上。經過盤問後記者被截住，警察給出的理由是「今天已經太晚了」。

當地政府翌日答應帶該社記者去一個公園參觀。記者在遊覽公園時看到街道另一邊的高牆和鐵絲網，牆內是一片紅白兩色的建築群。導遊被問到那裏是甚麼，僅回答「是上課的地方」。

（德國之聲）