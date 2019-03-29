中國將開放法國家禽進口　法媒：好消息有利雙邊

東西方飲食文化的差異，使得彼此間呈現出一定的互補性，更能在市場互利共生。舉例來說，部分中國人對雞爪、雞翅的愛，讓法國政府相當重視中國開放家禽市場的作為。

中國人餐桌上的禽類製品。（VCG）

據法國《回聲報》3月27日報道稱，自法國於2015年12月爆發禽流感疫情以來，法國家禽肉不再對華出口，不過鑑於之前總量不大，對法國行業影響不至於太深。儘管如此，只要能出口家禽，對於法國禽肉行業來說仍是至關重要的。

尤其，據聯合國糧農組織數據顯示，從1992年到2015年，中國人均禽肉消費從3公斤增長至13公斤，2017年更消費了1840萬噸禽肉，使中國成為世界上第一大禽肉類消費國。但是近年來，由於反復發作的禽流感和速食行業各種食品醜聞的影響，中國禽肉消費有降低趨勢。另一方面，即便中國人愛吃家禽，但中國進口禽肉比例很低，約有50萬噸，且主要進口國為巴西。

也因此，法國家禽業聯合會（FIA）認為，「取得對華出口資格，意味著可以將法國人不喜愛吃的雞的部位，如頭、爪子、翅膀等，以加工的方式再對華出口，其實是有利於雙邊的。」

3月25日，中法兩國簽署諒解備忘錄後，估計法國家禽產品將很快恢復出口。目前現有7家屠宰場已得到出口准許，而中國檢疫部門也在3月初就到法國對這7家屠宰場進行了檢驗。據了解，由於每家屠宰場都要經過單獨檢驗過，才可以恢復對華出口。

（回聲報）