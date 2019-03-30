美俄退出《中導條約》劍指中國？　俄媒：中方不會放棄中短程導彈

近期，美國與俄羅斯相繼暫停履行《中導條約》後，令世界再度陷入軍備競賽的恐懼。值得注意的是，美國退出條約目的之一，是認為中國的導彈也應當受到限制。但對此，俄媒認為，中國不會放棄自己的中短程導彈。

中國的中短程導彈令美軍忌憚。（VCG）

據俄媒《獨立報》3月28日的報道，指中國是全世界最大的中短程導彈（即500公里至5,500公里射程）擁有國。且依美國官方評估，中國大約有2,000枚類似的陸面基地導彈和巡航導彈，這種導彈可擊沉任何航行中的船隻。例如中國動力強大的東風-26重型中程導彈射程，可達近4,000公里。也就是說，中國導彈能擊中亞太地區的所有目標，其中包括美國在關島上的軍事設施。

該份報道還援引俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）的觀點稱，自波斯灣戰爭以後，中國於1990年代初開始快速部署非核武器導彈。到了台海第三次危機前（1995年至1996年），中國差不多已擁有了300枚東風-11、東風-15導彈。換言之，中國的打擊能力，對台灣民眾，及「分離勢力」造成了極大壓力，現在就連美國都感到芒刺在背。

卡申接著表示，現在這支部隊能對美國及其他亞太地區國家所有軍事基礎設施進行實際上是無法對抗的瞬間打擊。這也是中國在地區衝突中的王牌，也成為美國憂慮的主要原因。

美國軍方領導層也曾說過，在中國擁有大量中程導彈的情況下，1987年訂定的《中導條約》，對美國置於不利狀態。然而，這件事相當棘手，因為只要涉及亞洲中程導彈的談判都是非常複雜，而且涉及總體裁軍問題。

也因此，俄國軍事專家卡申認為，美國若想試圖透過退出《中導條約》，來影響中國導彈的部屬，是很難的。同時，現在的中國更難以接受單方面的裁軍，何況其他國家置之事外，比如同樣擁有中短程導彈的國家：朝鮮、韓國、印度和巴基斯坦等。但假若美國承諾在亞洲縮減海、空軍事基礎設施，中國說不定會感興趣。

（獨立報）