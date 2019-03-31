中資旗下秘魯最大銅礦遭原住民封鎖　社區領袖：願談判解決

因對賠償不滿，秘魯努埃瓦弗拉巴（Fuerabamba）社區的原住民自今年2月以來，對由中資企業收購的位於該國南部、年產量佔全球銅產量2%之巨的拉斯邦巴斯（Las Bambas）大型銅礦舉行了封堵運動。 封堵運動至今尚無結束跡象，不過，29日被釋放的一名該社區領袖稱，願意就當地居民與中資銅礦的糾紛向政府展開溝通，以便結束對該銅礦的封鎖。

拉斯邦巴斯（Las Bambas）大型銅礦年產量佔全球銅產量2%。（網絡圖片）

拉斯邦巴斯銅礦是中國五礦集團在2014年的一項重大對外收購項目。在當時由五礦集團、國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體，以58.5億美元的交易對價從嘉能可（Glencore）手中收購了拉斯邦巴斯銅礦。近年來，因礦方決定採用公路運輸銅精礦，而不是按照原計畫通過管道運輸銅精礦，而面臨當地原住民社區和民眾的數次抗議。

報道稱，努埃瓦弗拉巴原住民社區曾向五礦資源索要，4000萬秘魯索爾（約合1200萬美元）的道路使用權，因為該公司希望利用道路穿越他們的社區將銅精礦，運往附近的馬塔拉尼港。而為了給這一2016年投產的銅礦項目讓路，努埃瓦弗拉巴社區曾被提出要將他們重新安置。五礦資源在一項協議中承諾在鄰近地區建設新城鎮和農田，但是該社區成員則表示，五礦方面至今還沒有兌現承諾。

原住民們自今年2月底以來封鎖了這個中資銅礦的對外運輸道路。

原住民領袖羅哈斯（中）。（網絡圖片）

抗議者們在銅礦進出口附近的道路上安營紮寨，而當地政府則以涉嫌欺詐罪逮捕了該社區領袖羅哈斯（Gregorio Rojas）和三名他們的律師。

秘魯總理薩爾瓦多·德爾索拉爾近日宣布，由三位部長領導的政府委員會將通過調停人，與努埃瓦弗拉巴社區進行對話。被押的原住民領袖羅哈斯在29日遭到警方無控告釋放，但幾小時後另一名原住民領袖又被指酒後駕車衝撞警察，而遭到當地警方逮捕。

羅哈斯最新向媒體表示，直到三名被押的律師被釋放前，他不會與官方展開對話，並強調不會立即呼籲堵路的原住民從抗議現場撤離。不過，羅哈斯稱，「希望通過對話能儘快使這一銅礦被封鎖的情形得到解決。」

五礦方面則發布的一項聲明中指出：「繼續封鎖道路使我們的必需品無法運抵，礦石無法運出，這意味着未來幾天內將停產，給當地和秘魯國家經濟帶來嚴重損失。」

近日，秘魯內政部長介紹稱，沒有強制解除道路封鎖的計劃。

（法廣）